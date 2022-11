Cássia Kis é criticada por artistas após ir a manifestação golpista

Cássia tem causado polêmica devido as suas declarações homofóbicas e apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula (PT) nas eleições de 30 de outubro. A Globo reagiu com nota de repúdio a qualquer tipo de segregação e preconceito, mas não tomou providências oficiais contra a atriz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cássia Kis, 64, que está no ar na novela "Travessia" (Globo), foi criticada nas redes sociais por colegas artistas após participar de uma manifestação golpista no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2). Procurada pela reportagem, ela não respondeu até a publicação deste texto.

