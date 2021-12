'Casamento às Cegas', da Netflix, abre inscrições para segunda temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atenção, solteiros: a nova temporada do reality "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix, está com inscrições abertas. A produtora Endemol Shine, detentora do formato, divulgou detalhes das inscrições, na noite desta sexta-feira (3), em suas redes sociais.

A primeira temporada da versão brasileira do reality foi um sucesso de audiência e contou com a apresentação do casal de atores Camila Queiroz, 28, e Klebber Toledo, 35, --já confirmados para a segunda temporada. Apesar do sucesso, apenas um dos casais unidos no reality continua junto.

Camila e Klebber afirmaram em entrevista recente ao F5 que gostaram do desafio de estar na telas como apresentadores, e não como personagens de uma obra de ficção. "Estar ali como apresentadores nos aproxima ainda mais dos nossos fãs", afirmou Klebber.

Quem quiser tentar a sorte no programa deve enviar email com nome, idade, telefone de contato e links de suas redes sociais para o endereço [email protected]

"Da solteirice ao casamento em um único reality show. Você topa?", diz o anúncio publicado pela Endemol. "Participe desse reality show que você entra solteiro e pode sair casado". A produtora não informou qual o prazo para encerramento das inscrições.

Nos comentários da postagem, a ex-participante Carol Novaes afirmou que o reality foi a "experiência mais incrível" que viveu e que não se arrepende de ter participado. Ela se casou com Hudson na primeira temporada do programa, mas os dois já estão separados.