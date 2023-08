Casa Warner volta a São Paulo com exposição imersiva e itens de 'Harry Potter', 'Batman' e 'Matrix'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem entra pelo estacionamento externo do shopping Eldorado, em Pinheiros, região oeste de São Paulo, percebe uma enorme tenda azul coberta por símbolos dos estúdios Warner Bros., que completam um século de existência neste ano.

O espaço é a nova edição da Casa Warner, que esteve na capital em 2019 e seguia a temática da série "Friends". Neste ano, além da sitcom dos seis amigos que moram em Nova York, a exposição reúne, a partir do dia 1º de setembro, cenários, curiosidades e bastidores de franquias como os super-heróis da DC, "Harry Potter", "Scooby Doo" e "Looney Tunes".

Ao entrar na mostra, os visitantes se deparam com um corredor azul escuro, com carpete vermelho no chão e estátuas de heróis ladeando a passagem. Depois de fotografar ou filmar os itens, é possível seguir para qualquer direção desejada dentro dos cerca de 1500 metros quadrados de exposição.

O restante do espaço segue a estética do primeiro corredor, com luzes pontuais que podem criar sombras nas fotos de quem visita a casa. No chão, existem marcações que indicam os posicionamentos que prometem garantir bons ângulos e iluminações melhores para a hora do registro.

Além de tirar fotos imitando a clássica cena de "Matrix", em uma cadeira ao lado da boneca Annabelle e dentro do carro do Batman, é possível acompanhar a história ao longo dos 100 anos da Warner em painéis com linhas do tempo e informações sobre a criação dos personagens.

Também fazem parte da exposição um espaço de café gratuito para os visitantes -com logos do Central Perk, cafeteria de "Friends"- e uma loja de produtos temáticos e colecionáveis ao final do percurso, que aberta para o público geral.

CASA WARNER

Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros.

De 1°/9 a 29/10.

A partir de R$ 100, em ticketmaster.com.br