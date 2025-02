Casa doada por Marieta Severo a Beiçola no Retiro dos Artistas está sendo finalizada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em breve, Marcos Oliveira vai ganhar uma casa nova. A residência do Beiçola de "A Grande Família" está em processo de finalização e deve ser entregue ao ator nos próximos dias.

A construção, que fica no Retiro dos Artistas, só foi possível após uma doação de Marieta Severo, que contracenou com ele no programa.

"Essa casinha está ganhando forma e, em breve, estará pronta para recebê-lo com todo o amor que ele merece", diz a postagem feita na página do Retiro. A instituição foi fundada em 1918 com o objetivo de oferecer apoio social e assistencial à classe artística e fica em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.

Desde 2016, Marcos afirma estar sofrendo uma grave crise financeira e chegou a receber uma ordem de despejo em 2024 por dever três meses de aluguel.

A Folha de S.Paulo apurou que, com doações de Marieta e do empresário Marcelo Caruso, filho da atriz Iris Bruzzi, a instituição construiu três novas casas no ano passado. Neste ano, mais duas propriedades estão sendo erguidas.