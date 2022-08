'A Casa do Dragão': Relembre o que acontece em cada ano de 'Game of Thrones'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já faz tempo que "Game of Thrones" tomou a televisão de assalto e se tornou um dos maiores fenômenos da cultura pop deste século. Agora, a HBO tenta transferir seu sucesso para a derivada "A Casa do Dragão", ou "House of the Dragon", que estreia nesta semana.

Mas, 11 anos depois da estreia da primeira temporada da série inspirada nos livros de George R. R. Martin, pode ser difícil para muitos fãs lembrarem o que acontecem em cada uma de suas oito temporadas. A trama, afinal, sempre foi conhecida pelo leque amplo de personagens e as narrativas que, por vezes, se tornavam confusas.

Foi justamente por isso que a temporada seminal demorou um tanto para conquistar os espectadores. Até mergulhar totalmente naquele mundo de fantasia medieval, ficava difícil entender quem era parente de quem, quais eram as casas familiares que comandavam os Sete Reinos e o que eram os termos estranhos que identificavam cidades, castelos e idiomas fictícios.

Para se preparar para "A Casa do Dragão", é importante ter fresco na memória alguns acontecimentos importantes de "Game of Thrones". A nova série pode até se passar 200 anos antes da original, mas, ainda assim, suas narrativas estão bastante interligadas.

Leia, abaixo, um resumo com o que de mais importante aconteceu em cada uma das oito temporadas.

*

Primeira temporada

Na primeira temporada, conhecemos os Stark, que controlam o Norte, os Targaryen, que foram exilados, e os Lannister, aliados da Coroa dos Sete Reinos e que indiretamente a controlam. É nela que Ned Stark, então protagonista, é decapitado, depois da morte do rei Robert Baratheon. O reino fica nas maos do detestável Joffrey e sua mãe, Cersei. No último episódio, Daenerys vira mãe de dragões, criaturas que estavam extintas até então.

Segunda temporada

Na segunda temporada, Daenerys começa sua jornada para libertar escravos e ganhar força para invadir Porto Real e tomar o Trono de Ferro. Na disputa pelo poder ainda estão os irmãos Renly e Stannis Baratheon, este aconselhado pela feiticeira extremista Melisandre. Na corte, outros irmãos, Cersei e Tyrion Lannister, também se enfrentam. Robb Stark, filho mais velho de Ned, avança em direção ao sul para vingar a morte do pai e é seduzido pela ideia de ser rei.

Terceira temporada

Na terceira temporada, os Tyrell entram em cena com Margaery ameaçando o controle que Cersei exerce sobre o filho, Joffrey, que em breve será seu marido. Jon Snow está além da Muralha enfrentando os selvagens e seu antigo amigo, Theon Greyjoy, é castrado. Num dos episódios mais chocantes, Robb e Catelyn Stark são traídos e mortos no Casamento Vermelho. Nela, Jaime Lannister ainda perde a mão e Bran Stark segue sua jornada para se tornar o Corvo de Três Olhos.

Quarta temporada

Na quarta temporada, os fãs ficaram felizes com a morte dos tiranos Joffrey e Tywin e tristes com a do sensual Oberyn Martell, que tentava proteger Tyrion num duelo orquestrado por sua irmã, Cersei. Sansa Stark, livre do monarca, foge, e Margaery se casa com o cunhado, Tommen, para continuar rainha. Também é nessa temporada que a Patrulha da Noite e os selvagens se enfrentam.

Quinta temporada

Na quinta temporada, duas pretendentes ao Trono de Ferro ganham novos inimigos. Cersei precisa enfrentar o fundamentalismo do Alto Pardal, enquanto Daenerys é ameaçada pelos Filhos da Harpia, em Meereen. Em Braavos, Arya Stark começa a treinar com o Homem Sem Rosto para vingar a morte de seus familiares. Sua irmã, Sansa, se casa com o cruel Ramsay Bolton. Nas duas cenas mais impactantes, Cersei precisa andar nua por Porto Real para pagar seus pecados e Jon Snow é morto pela Patrulha da Noite por se aliar aos selvagens.

Sexta temporada

Na sexta temporada, Jon Snow ressuscita graças a Melisandre e deixa a Patrulha da Noite. Arya e Bran Stark terminam seus treinamentos, mas o protetor do último, Hodor, morre para salvá-lo. Euron Greyjoy aparece e mata seu irmão, Balon e, na Batalha dos Bastardos, Jon Snow e Ramsay Bolton se enfrentam. O último é finalmente morto, mas não sem antes assassinar o pequeno Rickon Stark. No final, Cersei explode o Septo de Bealor e Margaery junto, Daenerys entra num barco para Westeros com Tyrion e descobrimos que Jon Snow é herdeiro do Trono de Ferro.

Sétima temporada

Na sétima temporada, outra favorita do público, Olenna Tyrell, se despediu depois que sua casa foi dizimada. Jon Snow e Daenerys começam a planejar sua aliança, enquanto Cersei, grávida, e Euron Greyjoy organizam seu lado da guerra. Os irmãos Stark sobreviventes finalmente se reúnem e dão um fim às picaretagens de Mindinho. Jon Snow, então, enfrenta os Caminhantes Brancos e Daenerys perde um dragão no processo. Todos os protagonistas se unem para discutir a ameaça vinda do Norte e a Muralha, que os protege dos Caminhantes, enfim cai.

Oitava temporada

A oitava temporada é marcada por duas guerras. Na primeira, Jon Snow, Daenerys e companhia enfrentam os Caminhantes Brancos, que matam boa parte do elenco e acabam vencidos graças a Arya. A segunda é a desses sobreviventes contra os Lannister, em Porto Real. Nela, Daenerys enlouquece e põe fogo na cidade, sendo morta por seu antigo amante Jon Snow. Cersei e Jaime Lannister morrem abraçados e o futuro de Westeros acaba nas mãos de um conselho, que escolhe Bran Stark como rei, mas não sem que Sansa, nova comandante do Norte, decida que a região agora é livre. Jon Snow termina a temporada além da Muralha, na terra dos selvagens.

*

A CASA DO DRAGÃO

Quando: Estreia neste domingo (21), na HBO Max, e na segunda (22), nos canais Warner Channel, TNT, TNT Séries e Space

Elenco: Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D'Arcy

Produção: EUA, 2022

Criação: George R.R. Martin e Ryan J. Condal