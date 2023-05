'A Casa do Dragão' continuará filmagens em meio à greve de roteiristas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS ) - A série "A Casa do Dragão" não terá suas gravações afetadas por conta da greve de roteiristas norte-americanos. De acordo com informações da Variety, o seriado da HBO já teve os roteiros da segunda temporada concluídos e que, por isso, os capítulos inéditos seguirão seu fluxo normal de produção.

Os membros da Writers Guild of America (WGA), liga de união dos roteiristas, determinou que os profissionais devem parar de trabalhar em seus projetos, mesmo que sejam de fora dos Estados Unidos. Assim, projetos que são produzidos no EUA e rodados no Reino Unido podem ser afetados.

A HBO informou que, felizmente, os roteiros finalizados possibilitam que a série mantenha seu cronograma, apesar de sem saber como será caso algum texto precise ser reescrito.

As filmagens da fase inédita de "A Casa do Dragão" iniciaram no dia 11 de abril, nos estúdios de Leavesden, nas proximidades de Londres, Inglaterra. A segunda temporada está prevista para ser lançada em 2024.