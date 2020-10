Carol Narizinho é a primeira eliminada mulher de A Fazenda 12

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carol Narizinho foi a primeira mulher eliminada da 12ª edição de A Fazenda (Record). A ex-panicat teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show. Ela disputava a permanência com o casal Biel e Tays Reis.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Marcos Mion avisou que a roça havia passado de 676 milhões de votos (676.060.869 de acordo com a Record). Isso representa o recorde de todas as edições do programa. Carol teve 29,51% dos votos, enquanto Biel teve 33,01% e Tays 37,47%.

Dentre os que estavam disputando a permanência, o primeiro a saber que continuava no programa foi Biel. O cantor vibrou muito com a possibilidade de continuar no jogo. Depois, foi anunciado que Tays também estava salva. Ela se emocionou e também gritou bastante.

"Agradeço muito à Record pelo convite e pela oportunidade", declarou a eliminada. "[Fico] triste em deixar tão cedo esse jogo." Ela declarou torcida por Luiza Ambiel e Mc Mirella.

A ex-panicat esteve no centro de uma das cenas mais marcantes da semana dentro do confinamento. Na segunda-feira (12), ela foi tirar satisfação com Raissa Barbosa por ter sido chamada de patricinha. A modelo ficou muito irritada, correu por cima de três camas e partiu para cima dela, repetindo várias vezes: "Está falando que eu não tenho cabeça é? Está falando que eu não tenho cabeça?"

Narizinho questionou: "Você vai me bater?". As outras peoas tiveram que separar as duas para evitar uma briga maior. "Você não consegue conversar", afirmou a gaúcha. "Não conversa comigo quando estou com raiva", rebateu Raissa. "Tudo te dá raiva, te contrariar, falar a minha opinião", respondeu Narizinho.

Elas continuaram discutindo até que a modelo foi levada para fora do quarto pelas outras participantes. Raissa ainda deu socos na porta, chutou uma cadeira e socou almofadas no sofá.