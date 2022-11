Carol Dantas sofre com a lesão de Neymar, mas mostra confiança na recuperação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Afastado da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar por conta de uma lesão na vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, Neymar recebeu um carinho da ex-namorada e mãe do seu único filho, Davi Lucca. Carol Dantas usou suas redes sociais para postar uma mensagem de apoio ao jogador, que já está em tratamento para poder jogar ainda na competição.

"Nossa família viu de perto todo seu esforço, sua dedicação e felicidade por estar indo representar a nossa seleção!", começou a empresária. E ela continuou: "Tenho certeza que você voltará mais forte que nunca. Estaremos sempre com você e torcendo por você. Força", desejou Carol.

Carol Dantas e Neymar tiveram um relacionamento quando o jogador ainda atuava pelo Santos em 2010, mas os dois nunca, de fato, moraram juntos. Além de Davi Lucca, Carol também é mãe do pequeno Valentin, de seu casamento com Vinicius Martinez.

Neymar se machucou durante a estreia do Brasil na Qatar. O atleta de 30 anos levou entrada do zagueiro Milenkovic, aos 22 minutos do segundo tempo, tentou permanecer em campo e acabou sendo sacado aos 34, contra a Sérvia. De acordo com a CBF, os exames médicos realizados nesta sexta-feira (25) apontaram uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito, com um edema ósseo.