'Carnaval' e 4ª temporada de 'Elite' chegam em junho à Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de junho chega com novas produções da Netflix. O streaming anunciou nesta quarta-feira (19) que seu catálogo irá aumentar com filmes nacionais como "Carnaval", sequência de séries, como a quarta temporada do sucesso "Elite", e até mesmo documentários como "Cidade dos Pinguins".

Com estreia para o dia 2 de junho, "Carnaval" estrela Giovana Cordeiro, GKay, Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael Borges e Flavia Pavanelli. O filme mostra uma influenciadora que viaja com as amigas para o Carnaval da Bahia após ter terminado um namoro recentemente.

"Felicidade máxima em poder apresentar ao mundo uma festa dessa magnitude, e talvez a cidade mais linda e rica culturalmente do país!", disse Leandro Neri, o diretor do longa-metragem. "É a minha última lembrança de multidão, praia cheia, música alta, muito beijo e muito abraço", completou a atriz Giovana Cordeiro.

CONFIRA A LISTA COMPLETA SÉRIES

"Lupin" Parte 2 (11/6/2021) Perseguido por Hubert e seus capangas, Assane tenta encontrar Raoul e recebe uma ajuda inesperada para conseguir desmascarar o vilão. Estrelando Omar Sy.

"Sweet Tooth" (4/6/2021) Em um mundo pós-apocalíptico, um adorável menino metade humano, metade cervo busca recomeçar a vida com a proteção de um homem solitário que se torna seu amigo. Produção executiva de Robert Downey Jr. e Susan Downey.

"Sex/Life" (25/6/2021) Mãe de dois filhos, Billie (Sarah Shahi) embarca em lembranças e fantasias que põem a vida de casada em rota de colisão com seu passado de solteira. Com Adam Demos, Margaret Odette e Mike Vogel.

"Elite" Temporada 4 (18/6/2021) Um diretor exigente e quatro alunos novos chegam à escola. Prepare-se para confusões amorosas, boatos escandalosos e mais um mistério.

"Elite Histórias Breves" (14/06 a 17/06) Uma de três minisséries ambientadas no verão antes da volta às aulas em Las Encinas, na Espanha. Irá contar a história de Nadia Guzmán, Omar Ander Alexis, Carla Samuel e Guzmán Caye Rebe.

"Brincando com Fogo" Temporada 2 (23/6/2021) A nova temporada traz mais um grupo de pessoas solteiras em um paraíso para ver quem consegue abrir mão do sexo em troca do prêmio de 100 mil dólares.

"Katla" (17/6/2021) Um ano após a erupção de um vulcão subglacial, elementos misteriosos da pré-história emergem das geleiras derretidas. Prepare-se para consequências inacreditáveis nesta série da Islândia!

"Feel Good" Temporada 2 (4/6/2021) Tentando se reconectar com George e consigo mesma depois da recaída, Mae percebe que a única opção para conseguir avançar é encarar o passado. Estrelando Mae Martin e Lisa Kudrow.

"Supermães" Temporada 5 (15/6/2021) Na quinta temporada desta comédia, quatro mães tentam equilibrar separação, namoro, trabalho e a criação dos filhos.

"Raio Negro" Temporada 4 (29/6/2021) Culpado, Jefferson jura deixar de ser herói. Mas as novas ameaças em Freeland acabam levando a família Pierce de volta à batalha.

"Três Metros Acima do Céu" Temporada 2 (3/6/2021) Mais um ano, mais um verão. Os relacionamentos mudaram, mas essa turma de amigos vai descobrir que algumas atrações são impossíveis de resistir.

"Os Mestres da Fritura" (9/6/2021) Louco por comida e sempre em busca de diversão, o crítico Daym Drops vai atrás das melhores frituras dos Estados Unidos.

"Apesar de Tudo, Amor" (19/6/2021) Ela não acredita no amor, mas quer um relacionamento. Ele é um conquistador que acha que namorar é muito chato. Será que esses dois vão chegar a um acordo?

"Amor, Casamento e Divórcio" Temporada 2 (12/6/2021) Na nova temporada, mais segredos, reviravoltas e surpresas ameaçam os casamentos de três mulheres que trabalham em um programa de rádio.

"Black Summer" Temporada 2 (17/6/2021) Chega o inverno durante o apocalipse zumbi, trazendo novos desafios sangrentos e batalhas desesperadas.

"O Segredo do Templo" Temporada 3 (17/6/2021) Em busca de Aden, Atiye passa por um dilema angustiante, enfrentando forças sombrias que tentam controlar os poderes cósmicos da filha para provocar destruição.

"Aluga-se um Paraíso" (18/6/2021) Conheça os melhores lugares para ficar e dicas de viagem incríveis, tanto para quem gosta de ostentar quanto para quem quer economizar.

"O Diretor Nu" Temporada 2 (24/6/2021) Conhecido como "imperador do pornô", Toru Muranishi quer chegar ainda mais longe, mas essa ambição toda pode acabar acelerando a queda do diretor.

"The A List" Temporada 2 (25/6/2021) Os laços de amizade e a coragem de um grupo de adolescentes são postos à prova em uma ilha misteriosa onde os mortos nunca morrem.

FILMES

"Carnaval" (2/6/2021) Depois de terminar o namoro, uma influenciadora viaja com as amigas para o Carnaval da Bahia e descobre que a vida real é muito mais vibrante do que imaginava. Estrelando Giovana Cordeiro, GKay, Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael Borges, Flavia Pavanelli.

"Paternidade" (18/6/2021) Após a morte repentina da esposa, um pai (Kevin Hart) encara o trabalho mais difícil do mundo: a paternidade. Baseado em uma história real de luto e amor.

"America: The Motion Picture" (30/6/2021) Armado com uma motosserra, George Washington se une ao beberrão Sam Adams para derrotar os ingleses numa grande zoeira com a Revolução Americana. Estrelando Channing Tatum.

"Awake" (9/6/2021) Após um incidente global que impede a humanidade de dormir, uma ex-militar luta para salvar a família, enfrentando o caos na sociedade e na própria mente. Com Gina Rodriguez e Shamier Anderson.

"A Casa das Flores: O Filme" (23/6/2021) Os irmãos De La Mora criam um plano para entrar na antiga casa da família e recuperar um importante tesouro escondido.

"Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme" Parte 1 e Parte 2 (3/6/202) Uma força sombria domina a Terra depois de um eclipse solar, e as Sailors precisam se reunir para recuperar a luz.

"Uma Skatista Radical" (11/6/2021) Na zona rural da Índia, uma adolescente descobre a paixão pelo skate e percorre um difícil caminho para realizar o sonho de competir.

"Xtremo" (4/6/2021) Neste eletrizante suspense espanhol, um matador de aluguel aposentado conta com a ajuda da irmã e de um adolescente para executar um plano de vingança.

"Selva Trágica" (9/6/2021) Para escapar de um casamento arranjado, uma mulher foge para as profundezas da selva Maia, onde a natureza selvagem une o mundo humano ao sobrenatural.

"Cidade de Gelo" (16/6/2021) Na gelada São Petersburgo, na Rússia, um ladrãozinho barato conquista o coração da filha de um aristocrata, mas esse romance não vai ser nada fácil.

"Infiltrado na Klan" (3/6/2021) Neste filme de Spike Lee, o primeiro detetive negro da Polícia de Colorado Springs se une a um colega judeu para se infiltrar em um grupo de supremacistas brancos.

"Capitão Phillips" (15/6/2021) Quatro piratas somalianos sequestram um navio-cargueiro e mantêm o capitão como refém, gerando um confronto explosivo com a marinha americana. Estrelado por Tom Hanks.

"Minha Mãe é Uma Peça" (7/6/2021) Dona Hermínia (Paulo Gustavo) sempre cuidou dos filhos, mas eles cresceram e só fazem confrontá-la. Sem trabalho nem companheiro, ela desabafa com a tia idosa.

"Meu Primeiro Amor" (15/6/2021) Este divertido e comovente filme narra um marcante verão na vida da precoce Vada (Anna Chlumsky), de 11 anos, e de seu melhor amigo Thomas J (Macaulay Culkin).

"Bumblebee" (13/6/2021) Em 1987, para escapar dos Decepticons, Bumblebee se esconde na Terra. Mas, após fazer amizade com uma adolescente, seus inimigos voltam a persegui-lo.

"A Vigilante" (5/6/2021) Após sobreviver à violência doméstica do marido e aprender a lutar, ela quer se vingar e proteger outras vítimas, custe o que custar. Com Olivia Wilde, Morgan Spector e Tonye Patano.

"O Orfanato" (3/6/2021) O filho de um casal começa a exibir comportamento perturbador logo depois que a família reforma e se muda para um antigo orfanato.

"Jumanji" (30/6/2021) Quando dois irmãos descobrem um jogo de tabuleiro que é um portal para um mundo mágico, encontram um homem que está preso no jogo há anos. Estrelando Robin Williams.

"Do que os Homens Gostam" (30/6/2021) Uma agente esportiva descobre que consegue ouvir os pensamentos dos homens e usa a habilidade para vencer numa empresa dominada por eles. Estrelando Taraji P. Henson.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Headspace - Guia para Relaxar (15/6/2021) A parceria com a Headspace Studios traz meditações, exercícios de relaxamento e histórias para dormir.

Cidade dos Pinguins (16/6/2021) Em uma pitoresca cidade da África do Sul, um eclético grupo de pinguins em perigo de extinção se reúne para acasalar, formar famílias e se enturmar.

Sophie: Assassinato em West Cork (30/6/2021) Esta série sobre crimes reais é baseada no assassinato da francesa Sophie Toscan du Plantier, encontrada morta perto da casa onde passava férias.

Para os Felinos que Amamos (5/6/2021) Documentaristas registram o dia a dia, as rotinas e as aventuras de um grupo de gatos, dos mais fofinhos aos mais curiosos.

Irmãs Sheppard: Das Ruas ao Pódio (24/6/2021) Três irmãs que moram nas ruas do Brooklyn, nos Estados Unidos, tentam encontrar seu lugar no mundo enfrentando as circunstâncias em busca de esperança e um futuro melhor.

Neojibá - Música que Transforma (1/6/2021) O documentário traz a trajetória dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, um bem-sucedido projeto de inclusão social.

Três estranhos idênticos (28/6/2021) Três adolescentes se encontram por acaso e descobrem que são trigêmeos separados no nascimento. Eles adoram a notícia, até a verdade vir à tona.

Buracos Negros: No Limite do Conhecimento (1/6/2021) Acompanhe a jornada de cientistas para entender e capturar a primeira imagem de um buraco negro e explorar os limites do conhecimento do universo.

Elas na Ciência (13/6/2021) Este documentário provocador acompanha três cientistas mulheres em sua luta por respeito em um ambiente marcado pela desigualdade de gênero.

Elvis Presley: The Searcher (1/6/2021) Esta série documental traz imagens de arquivo e entrevistas para lançar nova luz sobre as paixões, a vida e a dor da lenda Elvis Presley.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

"Cidade Cirandinha: Temporada 2" (15/6/2021) Guida e Brasa estão de volta em novas aventuras musicais divertidas com seus coleguinhas, sempre usando a criatividade e o trabalho em equipe para resolver problemas.

"Super Monstros: Contos de Monstros" (1/6/2021) De Cachinhos Dourados a João e Maria, os Super Monstros reinventam seus contos de fadas preferidos com um toque mágico e musical!

"Din e o Dragão Genial" (11/6/2021) Tentando reencontrar sua amiga da infância, o adolescente Din conhece um charmoso dragão que concede desejos e ensina a magia das possibilidades.

"Luccas Neto: 2 Babás Muito Esquisitas" (21/6/2021) Luccas e Gi ficam sozinhos em casa com duas babás bem esquisitas. Quando elas revelam um plano maligno, os dois terão que criar armadilhas para salvar um diamante escondido por seus pais, agentes secretos.

"CoComelon: A Sunny Day for Play" (1/6/2021) A criançada vai aprender letras, números, sons de animais e muito mais nesta série cheia de canções infantis e diversão para toda a família.

ANIME

"Godzilla Ponto Singular" (24/6/2021) Unidos por uma música misteriosa, uma estudante e um engenheiro lideram a luta contra uma força incrível que pode destruir o mundo.

"Record of Ragnarok" (Em Breve) Para ajudar os deuses a decidir o destino da humanidade, uma valquíria solitária propõe uma batalha final de 13 deuses contra 13 campeões mortais. Série baseada no mangá homônimo.

"The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement" (28/6/2021) Meliodas absorve os mandamentos para se tornar Rei dos Demônios e salvar Elizabeth. Enquanto isso, Ban vai ao purgatório para salvar a alma do capitão