Carlinhos Brown leva carnaval brasileiro a festivais de música na Europa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O multi-instrumentista Carlinhos Brown, 59, leva o Carnaval brasileiro para dois festivais de música na Europa. Os shows, que marcam a retomada das apresentações internacionais do artista, acontecem no Culture & Business Pride, em Santa Cruz de Tenerife (Espanha) e Milano Latin Festival, em Milão (Itália), nos dias 17 e 19 de junho, respectivamente,

"Estou feliz com os shows em Tenerife e Milão, sobretudo por levarmos um repertório de felicidades carnavalescas que nos aquecem e por estar muito bem acompanhado por meus amigos músicos", afirma Brown, que lançou em fevereiro o álbum "Sim.Zás" para os fãs pularem o Carnaval em casa.

O artista, que já reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas no início dos anos 2000, diz que retornar à Europa para apresentações presenciais traz o frescor dos recomeços. "Ainda mais em um ano de muitos significados profundos para mim quando completo 60 anos de vida e mais de quarenta de trajetória artística, me sentindo ainda mais jovem", diz Brown, que participou do seu primeiro carnaval das Ilhas Canárias, em 2008.

No playlist do show, ele vai apresentar sucessos carnavalescos que marcaram sua carreira valorizando as diversidades e misturas musicais. Brown conta que vai levar para os shows a alegria e o grito das consciências reunidas através das sonoridades rítmicas. "A música respira entre nós, e é a partir desse fôlego e desse ar que trago uma rememoração de um Carnaval que existe em nós para além dos calendários, e só se renova com enorme frescor."

Carlinhos Brown deu os primeiros passos na carreira internacional na década de 1980, participando de shows de Caetano Veloso na Europa. A primeira turnê solo do artista aconteceu em 1996 e levou ao lançamento do álbum Alfagamabetizado (1996), lançado pela Virgin France, com mais de 30 shows entre a Europa e os Estados Unidos. Entre 2004 e 2005, ele realizou carnavais em Madri e Barcelona, reunindo mais de 1,5 milhão de pessoas.

O artista deve estrear na temporada de 2023-2024 o espetáculo "Orfeu Negro", primeiro musical brasileiro na Broadway, nos Estados Unidos. Ela vai compor a trilha sonora da peça, uma adaptação da clássica peça "Orfeu da Conceição", escrita em 1954 por Vinícius de Moraes.