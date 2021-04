Carla Diaz e João Luiz do BBB 21 se reencontram após reality e afirmam que 'Jocar vive', apelido para a dupla

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O professor João Luiz Pedroza, 26, e a atriz Carla Diaz, 30, se reencontraram pela primeira vez desde que saíram da casa mais vigiada do Brasil. Os dois registraram o encontro pelo Instagram e frisaram que, antes de se verem, fizeram testes para Covid-19.

"Ai, eu estou tremendo. Ó, só para avisar, estamos testados, viu?", afirmou a atriz. "Cotonete no nariz, meu amor", brincou o professor de geografia. "Estou matando as saudades. Parecia que a gente não se via há anos", continuou Diaz.

"Quem estava ansioso por esse feat, hein?", completou João Luiz, "JoCar vive demais". A dupla de ex-BBBs pediu pela permanência de Camilla de Lucas na casa, que está no paredão com o instrutor de crossfit Arthur Picoli e a cantora Pocah.

Os dois assistiram à eliminação de Viih Tube, a Prova do Líder que consagrou Gilberto campeão e a formação de paredão que ocorreu neste domingo (25). João Luiz foi eliminado no 12º Paredão, contra Arthur e Pocah, recebendo 58,86% dos votos.

Já a atriz, foi eliminada no oitavo Paredão, contra o cantor sertanejo Rodolffo e o também ator e cantor Fiuk. Diaz foi eliminada com 44,96% dos votos, uma diferença de apenas 0,5% do total de votos recebidos pelo sertanejo.