Cariúcha, Márcia Fu e Shayan estão na roça em A Fazenda 15

Antes de começar a prova do fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (11), o trio sorteou suas cores: Yuri ficou na área roxa; Cariúcha, verde; e Márcia Fu, laranja. O desafio exigia agilidade de habilidade e era formado por três etapas. A primeira pedia que o peão montasse os degraus de uma escada e até o nível do chão, onde havia uma piscina de bolinhas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cariúcha, Márcia Fu e Shayan estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record). Um dos três será mais um dos eliminados da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (12). Yuri Meirelles venceu a prova do fazendeiro e se salvou da berlinda.

