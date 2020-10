Carioca imita Luiz Carlos do Raça Negra e é acusado de racismo em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Márvio Lucio, também conhecido como Carioca, usou o quadro de humor que tem em A Fazenda 12 (Record) para fazer uma imitação de Luiz Claudio, 63, vocalista do Raça Negra. O cantor foi muito citado no reality show porque Luiza Ambiel, uma das participantes, revelou ter tido um romance com ele e até contou que a música "É Tarde Demais" tinha sido composta para ela, o que foi negado pelo grupo.

A caracterização do humorista, que apareceu com a pele pintada, foi criticada na internet. Muitos internautas acusaram o ex-integrante do Pânico de racismo. A imitação foi associada ao "blackface", prática de colorir o rosto de forma exagerada para representar negros com a intenção de ridicularizá-los.

Entre os comentários sobre a imitação, a grande maioria foi negativa. "Fazer blackface em pleno 2020 está longe de ser um simples traço de humor ruim ou mal feito, é racismo", disse um internauta. "Interpretado, produzido, editado, aprovado e colocado no ar por toda uma equipe que não contente em exibi-lo em rede nacional, ainda achou graça."

A Record, que chegou a publicar um vídeo com o trecho do quadro nas redes sociais, apagou a publicação quando percebeu a repercussão negativa. Procurada pelo reportagem para falar sobre o caso, a emissora ainda não se manifestou.