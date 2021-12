Cardi B é a nova diretora criativa da Playboy e convoca criadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper Cardi B, 29, compartilhou com os fãs nas redes sociais que é a primeira diretora de criação residente da Playboy, nesta quinta-feira (2). Após a notícia, as ações da empresa reverteram as perdas e subiram até 9,7%, segundo a Bloomberg.

"Sou a primeira diretora de criação residente da Playboy! Que sonho! Estou começando a festa como diretora criativa fundadora e membro fundadora da Centerfold, a nova plataforma liderada por criadores da Playboy. Estou tão animada com tudo o que está por vir", tuitou a artista.

Segundo a Bloomberg, a artista fornecerá direção artística em áreas como merchandising e editorial digital. Cardi B também atuará como diretora criativa fundadora e membro fundadora do Centerfold, um site voltado para criadores que deve ser lançado ainda neste mês.

A parceria destaca os esforços de Playboy para reviver uma marca que já foi um nome influente entre as revistas masculinas e na cultura. Com o objetivo de expandir seus negócios focados diretamente ao consumidor, o acordo com Cardi B incluirá coleções de produtos de moda e bem-estar sexual de marcas compartilhadas.

Em um comunicado, a cantora disse que sente-se conectada com a Playboy. "É realmente a plataforma original para a criatividade sem censura e estou inspirado por seu incrível legado de luta pela liberdade pessoal. Já tenho tantas ideias - mal posso esperar!"

Cardi B falou que deseja que os criadores se sintam seguros para se expressarem "livremente e sem filtros". Ela convocou pessoas que estão fazendo "coisas ousadas, revolucionárias e que realmente mudam a cultura" para se juntarem ao esforço.

Os fãs ficaram felizes com a notícia e demonstraram apoio. "Cardi B ​ significa mulher de negócios", escreveu um fã. "Parabéns, Cardi, literal lenda", tuitou a conta oficial da Atlantic Records no Twitter.