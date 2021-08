Capital paulista espera doses para imunizar adolescentes de 15 a 17 anos nesta segunda (30)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), afirma que aguarda novas doses da vacina contra a Covid-19 para confirmar a continuidade do cronograma de imunização na cidade. Pelo calendário estadual, jovens sem comorbidades de 15 a 17 anos serão vacinados de 30 de agosto a 5 de setembro, enquanto os de 12 a 14 anos, de 6 de setembro ao dia 12 do mesmo mês.

Apenas na capital paulista, o público estimado desta faixa etária é de 357.354 pessoas, segundo a prefeitura. Atualmente o município vacina adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas entre 12 e 17 anos.

"Ainda não recebemos as vacinas para pessoas de 12 a 17 anos sem comorbidades", diz Ricardo Nunes, durante o lançamento do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua e do Guia PopRua, em entrevista coletiva nesta sexta (27).

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até às 13h desta sexta-feira (27), foram aplicadas 28.635 doses de vacina contra a Covid-19 nos adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas entre 12 e 17 anos.

"O início da imunização para outras idades acontecerá de acordo com o recebimento de novas doses", escreve a pasta em nota à reportagem. "A cobertura vacinal dos públicos elegíveis pode ser acompanhada através do Vacinômetro", completa.

RESPOSTA

Em nota à reportagem, o Governo de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), por meio da Secretaria de Estado da Saúde, afirma que mantém o compromisso de vacinar os adolescentes contra a Covid-19 e que os cronogramas estão mantidos.

"O início da imunização dos adolescentes de 15 e 17 anos sem comorbidades acontece em 30 de agosto", escreve a pasta

"A cidade de São Paulo deve receber ainda nesta sexta-feira (27) mais de 357,3 mil novas doses para vacinação dos públicos vigentes, em conformidade com o calendário do PEI (Plano Estadual de Imunização)", completa.

Além disso, o governo diz que envia doses suficientes em quantidade idêntica para aplicação de primeira e segunda dose nos públicos-alvos e em tempo oportuno para a vacinação, de acordo com o cronograma de vacinação estabelecido.

Por fim, a secretaria diz que os municípios são responsáveis por organizar a demanda local e programar eventuais calendários próprios considerando o cronograma estadual, que baliza a distribuição e logística das doses para todas as 645 cidades de São Paulo.

VACINAÇÃO

É obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser impresso ou digital. No caso dos adolescentes são aceitos documentos em nome dos pais.

Os adolescentes devem ser acompanhados pelos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso de impossibilidade desse acompanhamento, é preciso ir com um adulto e apresentar autorização assinada por um responsável.

Além disso, os adolescentes só podem ser vacinados com doses da Pfizer, único imunizante permitido para esta faixa etária, até o momento, pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O site De Olho na Fila mostra a movimentação nas unidades da rede de imunização da capital, com intuito de evitar longas filas de espera e aglomerações. Todos os endereços dos locais de vacinação estão disponíveis na página Vacina Sampa.