Cantora Simone diz que ainda não voltou a fazer sexo após nascimento de Zaya

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simone Mendes, 36, mostrou que não tem restrições ao falar sobre sua vida pessoal. Durante uma seção de perguntas e repostas no Instagram, ela revelou que ainda não voltou a fazer sexo desde o parto de Zaya, ocorrido em fevereiro.

"O diabo desta menstruação não vai embora de jeito nenhum! Meu Deus do céu! Eu até falei já com o médico, tenho que ir lá para ver essa história", afirmou a cantora , que faz dupla com Simaria, e é casada com o empresário Kaká Diniz.

Simone, que também é mãe de Henry, 6, falou sobre o dia a dia com Zaya e afirmou que ela sempre foi um bebê quietinho, desde que estava em sua barriga. Já sobre a amamentação, ela voltou a dizer que teve que parar por não ter mais leite.

Simone e Simaria deixaram o time de jurados do The Voice Kids este ano, após três edições e duas vitórias. O anúncio do afastamento foi feito o dia 9, devido à dificuldade de conciliar o cronograma de gravação com os cuidados com a maternidade.

Simone afirmou, no entanto, que espera em breve estar com todos do programa. "Agora com a minha bebezinha, não vamos entrar em estúdio, mas esperamos em breve estar com a família The Voice Kids e com os nossos passarinhos que cantam e encantam neste programa."

Simaria agradeceu a parceria com a TV Globo. "Agradecemos muito a parceria nestes três anos. Temos o The Voice Kids como uma família e este sentimento não vai mudar. Mas estaremos acompanhando a atração e torcendo pelos grandes talentos que estarão no programa", afirmou.