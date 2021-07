Cantora Maria Clara anuncia fim de casamento com influenciadora

Também em seus Stories, a influenciadora digital confirmou a separação e pediu respeito aos internautas. "Aprendi muito com nossa relação, não me arrependo de nada e só quero o bem dela. Que ela cresça cada vez naus e realize todos os seus sonhos", escreveu Aguiar na publicação.

Nos Stories, a cantora, dona de músicas como "Tudo O Que Eu Queria", "Stand By" com Aldair Playboy e "Tu Vai Voltar Ou Não" em parceria com Vitor Fernando, continuou falando sobre a separação.

A artista destacou que não se arrepende de seu relacionamento e que o matrimônio fez com que ela evoluísse. "Durante um ano e meio a Fernanda foi uma companheira incrível e me apoiou em momentos muito difíceis. Ela é uma mulher forte que eu admiro muito", completou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora sertaneja Maria Clara anunciou neste domingo (18) que está se separando da influenciadora digital Fernanda Aguiar, com quem se casou no mês de janeiro, em Pernambuco. "Hoje estou aqui para dar uma notícia não muito agradável aos meus fãs e da Fernanda", começou.

