Cantora Grimes diz que filho a chama por seu nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista musical canadense Grimes, 33, revelou recentemente que seu filho X Æ A-Xii, fruto do relacionamento com Elon Musk, 50, se refere à cantora pelo primeiro nome, Claire. "Ser mãe é estranho de se dizer por algum motivo. Eu não me identifico com essa palavra", disse.

"É muito estranho porque X diz 'Claire', mas ele não diz 'mamãe'", comentou a artista em entrevista a Vogue, enquanto se preparava para o Met Gala, no dia 13 de setembro. "Talvez ele possa sentir minha aversão pela palavra mãe", refletiu a artista.

"Eu nem sei por que tenho aversão", continuou, "eu respeito, eu só não consigo me identificar com isso". A cantora, dona do sucesso "Oblivion", ainda acrescentou que a maternidade a entregou um novo mundo de criatividade.

"Eu acho que ter um bebê foi uma grande espécie de renascimento para mim, artisticamente", completou a artista. X Æ A-Xii nasceu em maio de 2020, e o casal chamou atenção do mundo inteiro pela escolha do nome. Grimes anunciou estar grávida do bilionário em janeiro do mesmo ano, e os dois estão juntos de 2018.

Em maio, ela explicou o significado do nome do bebê. "X é a variável desconhecida [emoji de duas espadas cruzadas, formando um X]. Æ é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial). A-12 = precursora da SR-17 (nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento. A = Archangel, minha música favorita", postou Grimes no Twitter.