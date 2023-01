Cantor sofre infarto durante show e é internado às pressas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Renatinho, vocalista da banda Bokaloka, sofreu um infarto no início de um show do grupo no Bar do Zeca, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (4). Ele passou mal em cima do palco e precisou ser socorrido pelos frequentadores da casa. O artista acabou sendo encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na zona oeste do Rio, onde teve o primeiro atendimento.

O F5 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde que informou que o cantor passou por vários exames e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia no meio da tarde desta quinta-feira (5), devido a gravidade do estado de saúde. Ele vai precisar passar por nova cirurgia

Já empresário da banda, Claudio Malagueta, que está em Paris, França, confirmou a infarto e contou que estaria tentando a transferência de Renatinho para um hospital particular, mas os médicos desaconselharam. Segundo ele explicou para a colunista Fábia Oliveira, os especialistas disseram que o quadro do paciente era delicado.

Em maio, a banda Bokaloka fez uma turnê pela Europa e Renatinho passou mal. Ele teve um pico de pressão e um princípio de infarto. Na época, o vocalista fez por dois procedimentos: um para desobstruir a aorta, que estava comprometida em 90%, e outro para colocar um "stent" --uma espécie de tubo que serve para restaurar o fluxo sanguíneo normal na artéria coronária.

Há cinco meses, o cantor contou em uma entrevista ao Brito Podcast que já tinha sofrido um princípio de infarto em 2014.