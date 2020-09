Cantor Ferrugem vai fazer tapete vermelho virtual para lançamento de 'Tristinha'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ferrugem, 31, resolveu inovar na divulgação de "Tristinha", do álbum visual "Abre Alas". A música entra à 0h desta sexta-feira (4) nas plataformas de streaming de áudio e terá um vídeo lançado às 15h.

A novidade, no entanto, vem antes disso. Às 14h, vai acontecer um tapete vermelho virtual no canal oficial do cantor no YouTube. Ele será um dos primeiros artistas brasileiros a fazer isso em parceria com a plataforma de vídeos no país --nos Estados Unidos diversos astros da música já têm feito.

No ano passado, Ferrugem recebeu de sua gravadora, Warner Music, uma placa comemorativa da marca de 170 milhões de reproduções de streaming de áudio e de vídeos reproduzidos no YouTube do DVD "Chão de Estrelas". Ele também foi o artista de samba e pagode mais ouvido no Deezer em 2019.