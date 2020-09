Cantor Aaron Carter toca violão pelado durante estreia em site pornográfico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Aaron Carter, 32, fez sua estreia no mundo do entretenimento adulto na noite desta sexta-feira (4). Também conhecido por ser irmão de Nick Carter, dos Backstreet Boys, ele apareceu como veio ao mundo no site pornográfico Cam Soda.

Na transmissão ao vivo, ele apareceu tomando banho e sentado na cama enquanto tocava violão completamente nu. A noiva dele, Melanie Martin, também tem uma conta na plataforma. Ela fez sua estreia há quatro meses.

O dono do hit "I Want Candy" havia anunciado a estreia no universo pornô por meio das redes sociais. "É a minha primeira vez! Dá uma olhada ao vivo hoje à noite", convidou. Vários fãs do cantor atenderam ao chamado. "Meu primeiro show foi do Aaron Carter e agora ele também é o primeiro modelo a quem pago para ver o show dele na câmera ao vivo", dividiu um internauta.

O Cam Soda é uma plataforma que, a exemplo do OnlyFans, cobra para que os assinantes recebam conteúdos exclusivos de quem eles seguem. Carter, aliás, também tem uma conta na outra plataforma, onde cobra US$ 27 (cerca de R$ 143) por mês.

Um representante do Cam Soda contou à coluna Page Six, do "New York Post", que o cantor iria "comer bananas provocativamente e descascar algumas delas com os pés". "Ele também se masturbará para uma audiência ao vivo pela primeira vez na história", adiantou.