Candidata encanta jurados de 'The Voice EUA' cantando 'Garota de Ipanema'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Sabrina Dias encantou os jurados da 21ª edição do The Voice EUA cantando em português, na noite desta segunda-feira (4). Ela nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros e fluente em português.

A candidata cantou um clássico da música popular brasileira: "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A canção é uma das mais conhecidas internacionalmente e foi gravada em inglês por Frank Sinatra.

A apresentação de Sabrina agradou a plateia e o jurado John Legend, que virou a cadeira para a candidata. "Eu amo essa música, é um clássico. Eu fiquei com bom humor desde que a canção começou. O que eu mais gostei da sua versão é que você colocou certa potência nisso, foi muito legal, ficou bem diferente", elogiou o jurado.

Kelly Clarkson elogiou apresentação de Sabrina e explicou que não virou a cadeira porque já possui outra candidata em seu time que é bilíngue. "Sabrina foi muito legal, mas eu já tenho a Carolina, que também é bilíngue, então eu não queria colocar as duas em competição, por isso eu não virei", disse.

Os outros dois jurados, Ariana Grande e Blake Shelton, não comentaram a apresentação da candidata.

Assim como The Voice Brasil, a edição norte-americana tem quatro fases de competição: a primeira começa com as audições as cegas, depois as rodadas de batalhas entre os competidores (com direito a repescagem), eliminação individual e, finalmente, as performances ao vivo.