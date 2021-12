Cancelamento de 'cabine' irrita o público de A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cancelamento da Cabine de Descompressão após as eliminações de Dynho Alves e Sthefane Matos na segunda roça especial da semana em A Fazenda 13 (Record) irritou o público do reality na madrugada desta quarta-feira (15).

Até Felipe Neto reclamou. O influenciador disse que aguardava para ver os dois eliminados descobrirem, ao vivo, que estão solteiros.

A cabine mostra os primeiros contatos de quem deixa o programa com o mundo exterior. No caso de Dynho e Sthefane, havia a curiosidade para ver a reação dois dois diante da informação de que perderam os respectivos relacionamentos.

Eles viveram uma amizade colorida no programa e seus companheiros anunciaram as separações.

Dynho entrou no programa casado com a ex-peoa MC Mirella e Sthe estava noiva do influenciador Victor Igoh. Ambos anunciaram que não deverão retomar seus relacionamentos devido à traição dos peões. Mirella chegou a pedir votos contra Dynho na última roça dele.

"Gente, que piada, né?", reagiu a ex-BBB Vivian Amorim sobre a mudança de regras do programa. "Fico chocada".

Lidi Lisboa, uma das apresentadoras da Cabine de Descompressão, disse que descobriu o cancelamento junto com o público.

Rico Melquiades e Solange Gomes completaram, nesta terça-feira (15), a lista de finalistas de A Fazenda 13 (Record). Eles agora formam a última roça do reality, disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão com Bil Araújo e Marina Ferrari, já confirmados na votação popular de segunda-feira (14).

Rico e Solange disputavam a preferência do público com Dynho Alves e Sthefane Matos na segunda roça especial da semana. Os dois, no entanto, tiveram os menores percentuais na votação: Dynho com apenas 1,89% e Sthe com 10,45%. Bil e Marina já tinha superado Aline Mineiro e MC Gui em outra roça.