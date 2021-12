Campos do Jordão terá festival de verão dedicado a música popular e erudita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Será realizado o 1º Festival de Verão de Campos de Jordão pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O evento acontecerá entre os dias 22 de janeiro e 13 de fevereiro de 2022, conforme foi divulgado em entrevista coletiva nesta terça. O evento marcará a inauguração do novo Auditório do Parque Capivari. Dos 54 concertos que ocorrerão ao longo do festival, 16 serão realizados no novo espaço, que foi privatizado e, segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa do estado, Sérgio Sá Leitão, ficará pronto a tempo do início do festival. A abertura terá uma apresentação da São Paulo Big Band com a cantora Paula Lima. Diferentemente do tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão, que traz uma programação voltada à música clássica, a edição de verão se dedicará à música popular e contemporânea erudita. Para a seleção dos artistas convidados, a curadoria ficou a cargo de Mônica Salmaso e Clarice Assad. A primeira edição do Festival de Verão de Campos do Jordão será híbrida, contando com a transmissão online das apresentações presenciais. Os ingressos para os eventos estarão disponíveis para compra a partir de 7 de de janeiro de 2022, no site festivalcamposdojordao.org.br.

