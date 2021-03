Camilla Camargo dá à luz Julia, sua segunda filha, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Camilla Camargo, 35, filha do cantor de Zezé Di Camargo, deu à luz Julia, sua segunda filha, com Leonardo Lessa, a tarde desta quarta-feira (17), em São Paulo. O casal já é pai de Joaquim de um ano e sete meses.

Camilla postou no Instagram uma foto amamentando a filha recém-nascida, ao lado do marido, no hospital. Ela escreveu que Julia nasceu de parto normal, pesando 3,36 kg, medindo 49 centímetros e cheia de saúde.

"Quando a gente acha que não tem como amar mais Deus mostra como o amor não tem limites e como o coração de mãe é gigantesco. Filha esperei a vida toda por você, e te ter nos meus braços é alimento para minha alma e aconchego pro meu coração. Obrigada por me ensinar que sempre serei capaz de amar mais mais e mais", publicou.

A atriz também elogiou o marido Leonardo Lessa como companheiro e pai. "Você é sem dúvidas o maior parceiro da minha vida, meu amor, o melhor pai. Obrigada por viver mais esse momento inesquecível comigo. Nossa família está completa, te amo", escreveu Camila.

O pai da atriz, o cantor Zezé Diz Camargo, comentou a foto dizendo: "Já chorei, cantei, orei e agradeci muito a Deus por mais esse presente. É muito amor, viu!", escreveu. A mãe Zilu Godoi deu parabéns e disse que não vê a hora de conhecer a neta. "Parabéns minha filha! Agora eu não vejo a hora de conhecer minha princesinha. Amo vocês e estou com muita saudade", postou Zilu.

Em novembro do ano passado, Camilla estreou como youtuber com as primeiras gravações para seu canal, que ela vai tocar em paralelo com a carreira de atriz. "Na verdade, [a ideia] surgiu de um pedido recorrente dos meus seguidores", conta Camargo, em entrevista ao F5. "O canal ainda esta sendo criado, a primeira gravacao e amanha. A ideia ja existia, mas se formatou agora com a pandemia."

A proposta é desenvolver vídeos novos no canal uma ou duas vezes por semana aliada à participação dos fãs, que vão ajudar a guiar os conteúdos. Essa formatação surgiu após uma conversa com a agência de talentos digitais Non Stop, responsável entre outros pelo canal de Whindersson Nunes.