Camila Queiroz volta à Globo um ano após saída polêmica

A não renovação por parte de Camila fez com que ela tivesse liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix, onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravar a série "De Volta aos 15" ao lado de Maisa Silva .

"A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", dizia trecho da nota publicada nas redes sociais.

Ainda segundo a Globo, a produção de "Verdades Secretas 2" foi impactada pelos rigorosos protocolos impostos pela pandemia e o período de gravação, programado para terminar no dia 10 de novembro de 2021, teve que ser ampliado em sete dias. E foi durante negociações para essa extensão do contrato que as partes se desentenderam. Camila não fez parte da conclusão.

Ao site Hugo Gloss, a atriz revelou que não sente nenhuma mágoa da antiga emissora. "Ser recebida pelo Serginho [Groisman] com tanto amor e carinho me deixou muito grata e animada, ainda mais para falar sobre a Angel", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Camila Queiroz, 29, voltará a pisar na Globo quase um ano depois da polêmica saída dela da emissora. Em gravação do Altas Horas que deverá ir ao ar neste sábado (15), a atriz falará sobre as cenas de Angel em "Verdades Secretas 2".

