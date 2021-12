Camila Queiroz volta à Globo neste domingo para amigo secreto do Fantástico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo cumpriu o prometido e manteve a atriz Camila Queiroz, 28, no tradicional amigo-oculto do Fantástico. Nesta sexta-feira (17), a emissora divulgou a lista dos famosos que participarão da brincadeira, que irá ao ar no domingo (19).

A participação já havia sido combinada e gravada antes da saída tumultuada da atriz do elenco de "Verdades Secretas 2". Em novembro, a emissora distribuiu um comunicado citando exigências inaceitáveis da atriz para continuar na trama, onde vivia a protagonista, Angel, e disse que prescindiria ela para gravar as cenas finais da novela.

A atriz não apareceu na também tradicional vinheta de final de ano da Globo. No entanto, a emissora esclareceu que Camila Queiroz não foi cortada na edição. "A atriz nunca gravou participação na vinheta. Portanto, não poderia ter tido sua presença cortada."

Do elenco da emissora, participam também do amigo-oculto os atores Cauã Reymond (no ar em "Um Lugar ao Sol"), Larissa Manoela (que estará em "Além da Ilusão" no ano que vem) e Michel Gomes (o Samuel de "Nos Tempos do Imperador), além do apresentador Marcos Mion, que está à frente do Caldeirão, e dos ex-BBBs Juliette e Gil do Vigor.

Os demais participantes se destacaram ao longo do ano de alguma forma. São eles: a ginasta Rebeca Andrade, o nadador paralímpico Daniel Dias, a bailarina Ingrid Silva, a médica pneumologista Margareth Dalcolmo, o humorista Esse Menino, as cantoras Gloria Groove e Priscilla Alcântara, a dupla Barões da Pisadinha e o jogador de futebol Deyverson.

SAÍDA TUMULTUADA

A Globo anunciou a saída de Camila Queiroz da novela no dia 17 de novembro. Em comunicado, a emissora afirmou que a atriz fez exigências "inaceitáveis" como determinar o desfecho da personagem na trama, o "compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis".

No mesmo dia, a atriz, em nota, rebateu a emissora, afirmando que o destino de Angel tinha mudado, contrariando promessas que ela teria recebido. Ela também afirmou que estava sendo punida por não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo deste ano.

Sem exclusividade com a Globo, Camila apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, na Netflix.

No dia seguinte ao anúncio da sua saída, a atriz publicou vídeos no Instagram negando que tenha pedido para mudar o fim da novela.

Nesta sexta (26), em entrevista ao colunista Tony Goes, o diretor Ricardo Waddington, da Globo, voltou a dizer que a atriz teria feito um "conjunto de exigências que não existe no mundo da produção audiovisual" para terminar as gravações de "Verdades Secretas 2".

Procurada novamente a se manifestar sobre o assunto, a assessoria da atriz preferiu não se manifestar.