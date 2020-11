Camila Queiroz diz que Walcyr Carrasco não queria ela como a Mafalda de 'Êta Mundo Bom!'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz, 27, revelou que o autor Walcyr Carrasco, em princípio, não queria que ela fizesse a caipira Mafalda, em "Êta Mundo Bom!" (2016) por causa do sucesso que a atriz tinha feito um ano antes como Angel, a protagonista de "Verdades Secretas" (2015). A declaração foi dada em entrevista ao programa Lady Night, de Tatá Werneck, exibido na noite desta terça (10), no Multishow.

"O Walcyr me confessou numa live que ele não queria que eu fizesse a Mafalda em 'Êta Mundo Bom!'", afirmou. "O Jorginho [o diretor Jorge Fernando] disse: 'A Camila é a Malfada'. Ele respondeu: 'Magina, a Camila é minha Angel'", completou ela.

A atriz relembrou que estreou na TV em "Verdades Secretas", trama que terá uma segunda temporada. Ela também fez muito sucesso como Mafalda, personagem que fazia parte do núcleo cômico de "Êta Mundo Bom!". "Você realmente é muito boa atriz, você fez coisas muito diferentes", comentou Tatá. "Diferentemente de mim, inclusive", brincou a apresentadora.

Foi nos bastidores da novela que Camila conheceu e se apaixonou por Klebber Toledo, 34, que fazia o papel do golpista Romeu. Eles se casaram em 2018.

No programa, ela e Tatá homenagearam Jorge Fernando, que morreu em outubro de 2019. "Jorginho faleceu no dia seguinte ao que a minha filha nasceu e o Rafa [Vitti] amava muito o Jorginho", disse Tatá. O último trabalho do diretor foi em "Verão 90", trama em que Camila, Klebber e Rafa Vitti atuaram.

"Foi muito especial essa novela, mas a gente não sabia que era a última", comentou Camila.