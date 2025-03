Camila Pitanga assiste ao último capítulo de 'Beleza Fatal' com fãs em balada LGBTQIA+

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Pitanga assistiu ao último capítulo da novela "Beleza Fatal", da Max, em uma boate que se tornou uma das principais casas LGBTQIA+ de São Paulo, a Zig Studio. A presença da atriz no local foi uma surpresa para os convidados que foram ver o episódio, exibido às 20h.

Antes do transmissão, Camila subiu ao palco e logo mandou uma das frases icônicas de sua personagem na trama de Raphael Montes, que anunciou ter se inspirado na própria mãe para criar Lola. "Eu não quero só um Brasil em harmonia, eu quero um Brasil harmonizado".

Mais cedo, em um vídeo publicado nas redes, Camila comentou sobre a alegria de ver seu trabalho fazendo sucesso e comemorou a receptividade da comunidade LGBTQIAP+ à sua personagem. Em recente entrevista, ela falou sobre Lola. "Uma mulher perigosa, ambiciosa, inteligente, que rebola e se organiza no salto alto. Ela corre atrás do que acredita, do que quer, sem medir esforços".

Ela falou sobre o fim do projeto, um sucesso no streaming. "Gente, nem dormi direito. Ai, é muita coisa, muitas camadas, muita alegria. Passeando aqui por São Paulo, tanto carinho recebido, gente. É tão emocionante, tão especial. Fiquei emocionada porque é muito lindo sentir o entusiasmo das pessoas, a alegria e a honra de estar com uma personagem icônica que está sendo celebrada por tanta gente, um ícone gay!", comentou.

Ela continuou: "Eu acho incrível, me sinto o máximo por isso. Furando tantas bolhas, podendo fazer a ponte de valores que eu acho tão importantes."