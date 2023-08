Camila Alves relembra que mãe de Matthew McConaughey a 'testava' no início do namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo brasileira Camila Alves está casada desde 2012 com o ator Matthew McConaughey. O casal faz sucesso nas redes sociais, onde Camila compartilha diversos momentos ao lado da família. Mas o começo de uma relação hoje harmoniosa com a mãe do ator não foi nada fácil.

A mineira contou que foi muito testada por Mary McCabe no começo do relacionamento deles, inclusive com joguinhos envolvendo antigas namoradas do artista.

"Ela fez todas essas coisas [quando eu entrei na família], realmente me testando. Ela me chamava pelo nome de todas as ex namoradas Matthew, falava espanhol de uma maneira muito ruim", disse em entrevista ao podcast Southern Living's Biscuits & Jam.

A trégua só veio durante uma viagem a trabalho a Istambul que Camila tinha que fazer e chamou a sogra para acompanhá-la. Mas nem no percurso de avião o falatório parou.

"Todo o caminho até lá ela ficava me falando várias histórias e colocando coisas na minha cabeça. Lá para o terceiro dia, eu a levei para o quarto e ela começou a chorar. Eu trouxe meu jeitinho brasileiro. No final, ela apenas olhou para mim e disse, 'ok, agora você está pronta para isso."', relembrou.

Segundo a modelo, hoje as duas são bem próximas e o respeito é mútuo. No Instagram, Camila frequentemente compartilha fotos do lado de Mary. Ela ainda afirmou que Matthew é muito parecido com a mãe em diversas características, já que os dois são organizados, minimalistas e pontuais.