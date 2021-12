Caio Castro volta à Globo em 2022 para novela de João Emanuel Carneiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caio Castro, 32, vai voltar à Globo em 2022. O ator já assinou com a emissora para fazer o personagem Pablo na próxima novela na fila da faixa das 21h, que será escrita por João Emanuel Carneiro para substituir a nova versão de "Pantanal". Ele ainda não deu detalhes sobre o papel.

De acordo com a assessoria de imprensa, Caio vai conciliar o trabalho na trama com os negócios e com a carreira de piloto, que ele iniciou em maio. Só neste ano, ele conseguiu 17 troféus no automobilismo.

"Estou feliz de anunciar que estarei na próxima novela das 9, dando vida a mais um personagem na emissora que acolhe minha multipluralidade e fazendo uma das coisas que mais amo que é atuar", afirma o ator. "Aos poucos vou construindo o Pablo e estou animado para voltar aos sets e dar vida a uma nova história."

A última novela do ator na Globo foi "A Dona do Pedaço", de 2019. Na trama, ele vivia o boxeador Rock. Depois disso, só apareceu em reprises e em flashbacks na novela "Nos Tempos do Imperador", que é continuação de "Novo Mundo", novela em que ele viveu Dom Pedro 1º.

O ator foi um dos primeiros do primeiro escalão a não renovar seu contrato de longo prazo com a Globo. Em 2018, ele decidiu continuar trabalhando na emissora com contrato por obra.