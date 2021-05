Caio Castro fica em 12º lugar em estreia como piloto profissional

O mesmo ele disse com relação ao campeonato, que terá ao todo 12 corridas ao longo do ano. "Tenho essa conduta de sempre dar um passo de cada vez, aprender a dar o passo para depois correr", afirmou. "Está muito cedo para pensar em campeonato. Pensar lá na frente demais é criar uma ansiedade que não precisa. O que faz um bom campeonato é a jornada."

"Procurei investir na minha performance", explicou. "Meu foco é tentar virar o melhor tempo. É a primeira vez que eu vou competir, então estou indo devagar. Não me preocupando com o tempo em si, estou preocupado em ter o carro na mão o mais rápido possível, aproveitar todo o tempo de treino, [porque] quanto mais o carro assentado, mais treino de pista, mais experiência a gente tem."

O ator salientou que seu objetivo era finalizar a prova e não se preocupar em qual colocação ficaria. "Nem estava preocupado com qual posição, nem nada. Como falei, minha prioridade era outra: voltar com um carro inteiro, sentir a primeira corrida que já estava para acontecer há muito tempo. Eu já tinha ansiedade e tudo mais. Começamos! Legal demais", concluiu.

