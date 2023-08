Café em SP serve bebidas por buraco na parede a quem tocar campainha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Itália, durante a Idade Média, quando a peste bubônica era a pandemia mais mortal da história, os donos de grandes vinícolas passaram a vender seus vinhos através de buracos na parede, onde as pessoas podiam se servir de taças sem precisar ter contato com quem quer que fosse.

Durante o lockdown causado pelo Covid-19 em 2020, a prática foi retomada na Itália, e não apenas vinícolas, mas cafés e restaurantes também adotaram o modelo para que os serviços continuassem funcionando.

Três anos depois da tendência se espalhar pela Itália, o arquiteto Murilo Grilo apresenta o conceito no Brasil. Trata-se do Buchette Del Vino, projeto que abre as portas nesta sexta (18) no Café com Arquitetura, espaço localizado no Bexiga numa casa tombada.

O lugar oferecerá os serviços de vinho na janela sempre às sextas e aos sábados, das 16h às 20h. Não é preciso fazer nenhuma reserva, apenas chegar, tocar a campainha e realizar o pedido, que contempla o cardápio de bebidas da casa, como o café filtrado (R$ 8,50) com grãos moídos na hora, café expresso (R$ 9,50) e o vinho tinto cabernet sauvignon (R$ 17 a taça).

Quem não optar pela janela ainda pode visitar o espaço desde que realize reservas antecipadas no Airbnb. O valor é de R$ 140 por pessoa. Murilo Grilo abrirá a casa para um café com direito a uma aula sobre a arquitetura local.

Pelo valor, está incluído no cardápio o iogurte Greco com mel, pão caseiro artesanal com ovo pochê, bacon, avocado e queijo maçaricado na hora, além de bolo caseiro feito pelo anfitrião, podendo variar entre os sabores fubá e chocolate.

Já o cardápio de bebidas conta com o café com grãos moídos na hora, água mineral, suco natural (laranja ou suco verde) e uma garrafa de vinho tinto que pode variar entre merlot, cabernet ou frisante brut rosé de 750 ml para o caso de um grupo de quatro pessoas.

CAFÉ COM ARQUITETURA NO BIXIGA | BUCHETTA DEL VINO

Quando A partir de 18/ 08 (sex. e sáb. das 16h às 20h)

Onde r. Dr. Nestor Esteves Natividade, Bixiga