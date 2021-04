Cadu Libonati diz que 'Malhação' o fez se sentir profissional e o levou à música

Ele conta que a cantora e ex-BBB Manu Gavassi, 28, uma vez o definiu como "um negócio meio andrógino, cachorro perdido, 'hippie' do lago e roqueiro dos anos 80". Libonati diz que seu estilo é "fazer o que me dá na telha".

O artista também esteve em outras duas novelas: "A Dona do Pedaço" (Globo, 2019) e "Espelho da Vida" (Globo, 2018), sendo que nessa segunda ele teve a oportunidade de contracenar com a avó. "Foi muito maneiro, minha avó é um monstro", diz.

Ele esteve em produções teatrais como "Édipo e o Rei", dirigida por Adriano Coelho, e na remontagem da peça "Zero de Conduta", que teve direção do ator Marcelo Faria, que também contou com Rafa Vitti, Guilherme Hameck e outros atores de "Malhação - Sonhos" no elenco.

Além da questão do preconceito com a dança, Jeff também passa pela trama de Mari (Maria Luiza Campos) que aborda a gravidez na adolescência. O ator diz ser um tema que precisa ser falado, para conscientização de que isso acontece e é possível evitar.

Para Libonati, sua passagem pela novela foi uma espécie de relacionamento, com muito aprendizado, desde a atuação até estar em uma empresa. "Foi como se o Jeff fosse um relacionamento que eu tive, foi uma delícia, mas acabou. Levo a experiência que tive com ele", brinca.

"Na 'Malhação' descobri o violão, percussão e o Carnaval. Aí achei o trompete e pronto: já são sete anos me jogando na música", afirma ele, que em seus projetos futuros pretende lançar a música "É Carnaval" com o rapper baiano Hiran.

