'Cada situação tem algo a nos ensinar para crescimento', diz Gisele Bündchen sobre separação

Gisele deverá lançar um livro de receitas no início do próximo ano e quer reforçar a importância da alimentação saudável. "Vou dividir algumas receitas fáceis e saudáveis que fazemos em casa com a intenção de ajudar mães que procuram por opções mais saudáveis para suas famílias."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separada do ex-jogador Tom Brady, 46, desde outubro do ano passado, Gisele Bündchen, 43, afirma que o rompimento trouxe ensinamentos para ela e sua família.

