C6 Fest em SP tem Agnes Nunes, Wilco e Nile Rodgers; veja como chegar e o que levar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até domingo (25), a capital paulista recebe a terceira edição do evento de música C6 Fest. Neste ano, o festival terá quatro palcos no parque Ibirapuera com shows de jazz, pop, soul, rock, MPB e eletrônica.

Na sexta (23), também acontecem shows mais intimistas no auditório Ibirapuera. Já o sábado e o domingo são dedicados às grandes apresentações nos palcos ao ar livre, que se dividem entre a Arena Heineken e a Tenda. O line-up ainda conta com DJs no Pacubra, o Pavilhão das Culturas Brasileiras.

As atrações incluem Agnes Nunes, A.G. Cook, Pretenders, Gossip, Nile Rodgers, Wilco e a dupla francesa de música eletrônica Air.

A seguir, conheça as alternativas de transporte para chegar ao parque Ibirapuera e quais objetos não podem ser levados.

SEXTA (23)

**Auditório Ibirapuera**

- 20h: Kassa Overall

- 21h20: Brian Blade e The Fellowship Band

- 22h40: Meshell Ndgegocello

SÁBADO (24)

**Tenda Metlife**

- 14h: Agnes Nunes

- 15h20: Peter Cat Recording Co

- 16h40: Perfume Genius

- 18h: A. G. Cook

- 19h30: Gossip

**Arena Heineken**

- 16h: Beach Weather

- 17h30: Stephen Sanchez

- 19h: Pretenders

- 20h45: Air - "Moon Safari"

**Pacubra**

- 17h: Della Juices

- 21h: Carola

- 23h: Love Birds

DOMINGO (25)

**Tenda Metlife**

- 14h10: Thalin, Cravinhos, iloveyoulangelo, Pirlo & VCR Slim apresentam Maria Esmeralda

- 15h30: English Teacher

- 17h: The Last Dinner Party

- 18h30: Wilco

**Arena Heineken**

- 16h: SuperJazzClub

- 17h30: Cat Burns

- 19h: Seu Jorge e convidados no Baile à la Baiana

- 20h30: Nile Rodgers e Chic

**Pacubra**

- 19h30: From House to Disco

- 21h: DJ Marky

AINDA DÁ PARA COMPRAR INGRESSOS?

Os tíquetes para sexta (23) e sábado (24) já estão esgotados. Existem, porém, bilhetes à venda para o domingo (25) no site c6fest.byinti.com e na bilheteria física do teatro Renault.

Na modalidade inteira, os bilhetes custam R$ 680 (público geral) e R$ 544 (clientes do banco C6). As opções de meia-entrada para o dia também estão disponíveis para compra.

COMO CHEGAR AO PARQUE IBIRAPUERA?

A melhor opção para quem for de metrô é descer na estação AACD Servidor (linha 5-lilás), a 15 minutos de caminhada do parque.

Outra dica é checar o site da SPTrans para saber quais linhas de ônibus (sptrans.com.br) chegam aos arredores do parque, como a 509J-21 (Jd. Selma - pq. Ibirapuera).

Pedestres podem acessar o festival usando o portão 10 ou 2 -este último é indicado também para quem optar por carros de aplicativo. Se escolher descer na estação de metrô AACD, é mais fácil entrar no parque pelo portão 5.

Já os fãs que chegarem ao festival com veículo particular podem acessar o evento pelo portão 3. Na sexta-feira, o valor do estacionamento é de R$ 18 pelas primeiras três horas, com acréscimo de R$ 3 a cada duas horas adicionais. O valor máximo para uso do serviço é R$ 27 (entre segunda e sexta). No sábado e domingo, há tarifa fixa de R$ 23.

Os portões do festival serão abertos a partir das 19h na sexta. No sábado e no domingo, o funcionamento começa 13h.

O QUE POSSO LEVAR?

- Documentos pessoais;

- Capa de chuva;

- Chapéu ou boné;

- Óculos escuros;

- Canga;

- Mochila ou bolsa (não maiores que 20 por 30 cm);

- Frutas cortadas em pedaços;

- Alimentos industrializados fechados;

- Água mineral em copo plástico lacrado e garrafas plásticas flexíveis lacradas;

- Carregador portátil de celular;

- Câmera portátil (não pode ter lente destacável);

- Maquiagem;

- Protetor Solar;

- Protetor Labial.

QUAIS SÃO OS ITENS PROIBIDOS?

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Go-Pro (ou similares);

- Tablets;

- Cartazes de qualquer tipo;

- Guarda-chuvas;

- Recipientes ou garrafas com embalagens rígidas;

- Bebidas alcoólicas;

- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

- Fogos de artifício;

- Papel em rolo, jornais e revistas;

- Bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Lasers, walkie-talkie e drones;

- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

- Utensílios de armazenagem;

- Cadeiras ou bancos;

- Bastão para tirar foto;

- Buzinas de ar;

- Mochilas ou bolsas maiores do que 30 por 15 por 20 cm;

- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local;

- Camisetas de time de futebol;

- Cigarro eletrônico.

A entrada de animais é proibida, exceto de cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual. Quem precisar levar medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome.

Todos os fãs serão submetidos a inspeções e revistas corporais. Os objetos não autorizados serão descartados. O evento não possui guarda-volumes.

COMO SE PROTEGER DO CALOR?

A dica é ingerir bastante água para se manter hidratado, além de usar protetor solar, óculos de sol e chapéus ou bonés. Vale escolher roupas frescas e que não retenham muito calor. Na alimentação, prefira frutas, que podem ser cortadas e acondicionadas em embalagens de plástico, e refeições leves.

E SE CHOVER?

Guarda-chuvas são barrados na entrada do festival. A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las nos arredores do parque.

Botas ou galochas são opções para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e da lama no local. Leve zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos, carregadores portáteis e celulares. Não se esqueça de levar um casaco.

C6 FEST 2025

Quando 22, 23, 24 e 25 de maio de 2025

Onde Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, região sul

Preço R$ 680 (inteira)

Link https://c6fest.byinti.com/#/ticket/