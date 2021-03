Buscas por Meghan e Harry aumentam 750% na web após entrevista a Oprah

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a bombástica entrevista do príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39, para a apresentadora Oprah Winfrey, 67, o casal está entre as personalidades mais buscadas em todo mundo nas últimas 48 horas, segundo dados do Google Trends. No programa, eles esmiuçaram suas vidas como parte da realeza britânica, relatando os motivos que os levaram a se desligarem dela em janeiro do ano passado.

As buscas pelo casamento de Meghan e Harry saltaram mais de 750% em todo mundo e por Oprah subiram mais de 700%, entre domingo (7) e esta terça (9). As consultas pelo príncipe Harry cresceram mais de 650% e por Meghan, foi superior a 550%. No comparativo por país, a ex-duquesa de Sussex foi mais buscada que o príncipe Harry em todos os países e territórios.

"Onde assistir à entrevista da Oprah?" foi uma das cinco perguntas de língua inglesa mais buscadas em todo o mundo nas últimas 48 horas. "O que é racismo?" teve um crescimento de 50% nas buscas. No Brasil, o tema registrou aumento de 40%, em comparação as 48 horas anteriores, após o casal relatar que vivenciou o preconceito quando fazia parte da família real.

As buscas associadas à família real britânica relacionadas ao racismo figuram entre um dos temas mais buscados no Brasil, que representam juntos mais de 5000% de crescimento na caixa de busca do Google. Com relação a Meghan e o racismo, houve um crescimento superior a 3.850%. A ex-duquesa e a realeza britânica ficaram entre os 20 assuntos mais pesquisados junto a racismo no país.

Entre os temas que mais cresceram na busca sobre a realeza britânica estão "racismo, "cor de pele" e "Archie", o filho de um ano do casal. Segundo o Google, houve um aumento de 800% de consulta pelo bebê Archie Harrison Mountbatten-Windsor. A pergunta mais buscada sobre a criança e com crescimento superior a 400% foi: "Por que Archie não é príncipe?".

PERGUNTAS MAIS BUSCADAS SOBRE A FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

- O que faz a família real britânica?

- O que aconteceu na família real britânica?

- De onde vem o dinheiro da família real?

- O que é uma família real?

- Quem assume quando a rainha Elizabeth morrer?

- Quem inventou os protocolos da família britânica?

- Onde mora a família real britânica?

- Quem comanda a realeza britânica?

PERGUNTAS MAIS BUSCADAS SOBRE MEGHAN E HARRY

-O que aconteceu com Meghan e Harry?

-Onde mora o príncipe Harry e Meghan?

-Como Meghan e Harry se conheceram?O que está acontecendo com Harry e Meghan?