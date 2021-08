Bryan Adams fotografa estrelas como Kali Uchis e Cher para calendário Pirelli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O calendário Pirelli de 2022 terá fotografias de artistas como Kali Uchis, Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson e Grimes. As imagens estão sendo produzidas pelo músico e fotógrafo canadense Bryan Adams, conhecido por canções como "Heaven", "Everything I Do" e "Summer of 69".

A 48ª edição do calendário terá o tema "On The Road" —ou na estrada, em português— e celebrará a indústria musical, com artistas e cenários repletos de referências a turnês. Essa é a primeira vez que o tema do calendário é musical.

As estrelas foram fotografadas em locais como o Palace Theatre, de Los Angeles, o hotel Chateau Marmont, na famosa Sunset Boulevard da mesma cidade americana, e o hotel La Scalinatella, na ilha italiana de Capri.

Entre os nomes que estiveram em frente às lentes de Adams, estão também o rapper chinês Bohan Phoenix, o americano Saweetie e a cantora St Vincent.

“Seria muito difícil resumir em alguns dias tudo o que acontece na estrada. Então, o que eu tentei fazer foi retratar alguns aspectos disso”, disse Adams, em nota publicada no site da Pirelli.

Adams disse ainda que buscou retratar nas imagens desde o glamour das turnês até o tédio e a solidão enfrentada pelos artistas que vivem pelas estradas. O fotógrafo também fez uma série de imagens de natureza-morta para acompanhar os retratos que estampam o calendário, que será publicado em novembro.

A edição de 2022 do Pirelli marca o retorno do icônico calendário, que foi suspenso no ano passado devido à pandemia da Covid-19. Criado em 1964, o item é uma das maiores e mais disputadas publicações fotográficas do mundo.