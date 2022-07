'Brutal, sinto falta dele' diz Chris Evans ao relembra 'funeral' de seu iPhone 6s

Evans, conhecido por interpretar o super-herói nos filmes da Marvel, responde enquanto ri: "Agora você foi agressivo... Estou apenas dizendo que sinto falta do botão 'home'". Ele ainda disse que muitas pessoas sugeriram que ele comprasse o iPhone SE, que continua com o botão. "Mas eu não quero. Eu quero um iPhone 6. Eu quero algo de antes, que funcione até não funcionar mais."

"[O funeral foi] brutal. Eu ainda sinto falta dele. E quer saber? Eu nem queria publicar isso mas... sinto que meu novo celular é muito pesado. E eu sei que isso me faz o dinossauro mais velho do mundo", começou ele, falando sobre o aparelho telefônico da Apple, lançado em 2015.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.