Bruno Montaleone dá show de antipatia no Rock in Rio após visual chamar a atenção

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Virar o centro das atenções de um camarote do Rock in Rio pode ser o desejo de muita gente, mas nem todo mundo sabe lidar. Bruno Montaleone, 26, não soube. O ator de "Verdades Secretas 2" (Globoplay) foi alvo de muitos olhares ao circular com uma calça de cintura baixíssima e um cropped que deixava a barriga à mostra nesta sexta-feira (9), na quinta noite do festival.

Acompanhado da namorada Clarissa Müller, o ex de Sasha Meneghel, 24, começou levando na esportiva os comentários e a curiosidade despertada pela roupa. Mas, depois, deu um show de antipatia. Irritado, ele se isolou em um canto da varanda. "Estou fazendo um post. Vou perder a inspiração", respondeu com sorriso no rosto ao ser questionado pela décima vez sobre o visual.

Ele disfarçou a irritação e mudou de lugar com os amigos. "Era o que me faltava", cochichou para um dos parceiros enquanto caminhava para um lado mais reservado do espaço.