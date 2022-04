Bruno Mars desbanca Olivia Rodrigo no Grammy 2022; veja os vencedores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Leave The Door Open", do duo Silk Sonic, formado por Bruno Mars e Anderson Paak, venceu o prêmio de melhor música do ano na 64ª cerimônia do Grammy, que ocorre neste domingo (3), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com isso, Mars e Paak desbancaram a favorita da noite, Olivia Rodrigo, que concorria na mesma categoria com "Drivers License", single que alçoou a jovem artista ao estrelato no início do ano passado.

Um dos mais importantes da cerimônia, este troféu premia a melhor composição, enquanto o prêmio de gravação do ano laureia o melhor registro da composição, ou seja, o fonograma.

Além de Rodrigo, o duo concorria com "Bad Habits", de Ed Sheeran, "A Beautiful Noise", de Alicia Keys e Brandi Carlile, "Fight for You", de H.E.R., "Happier than Ever", de Billie Eilish, "Kiss Me More", de Doja Cat e SZA, "Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X, "Peaches", de Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon, e "Right On Time", de Brandi Carlile.

Este é o terceiro prêmio que o Silk Sonic vence na noite. "Leave The Door Open" também levou melhor canção de R&B e melhor performance de R&B, num empate com "Pick Up Your Feelings", de Jazmine Sullivan. Essas categorias foram anunciadas mais cedo, na pré-cerimônia.

O grupo ainda se apresentou durante o início do Grammy, acompanhado pelo o guitarrista brasileiro Mateus Asato, que nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e vive há quase uma década nos Estados Unidos.

Mais cedo, o The Weeknd também ganhou um Grammy, mesmo depois de boicotar e atacar a cerimônia publicamente. Ele é um dos que participam da música de "Hurricane", de Kanye West, que ainda conta com versos de Lil Baby. Ela levou o prêmio de melhor performance de rap melódico.

Desde que foi esnobado pela Academia na premiação de 2021, ele tem dito que o Grammy é currupto e não apareceu mais no evento. Weeknd, aliás, não submete mais seus discos e músicas para avaliação da premiaão —e só ganhou porque participou da faixa de West.

A Academia de Artes e Gravação entrega as estatuetas da 64ª cerimônia do Grammy neste domingo (3). A pré-cerimônia começou às 17h e revelou os vencedores em dezenas de categorias. Às 21h, começaram a ser entregues os prêmios das categorias principais, em uma cerimônia presencial, com plateia.

West, que ainda concorre em álbum do ano , já ganhou dois prêmios na pré-cerimônia. Ele venceu em melhor música de rap, com "Jail", parceria com Jay-Z, além da música com The Weeknd. Em melhor álbum de rap, perdeu para Tyler the Creator, dono do disco "Call Me If You Get Lost", que chegou à segunda vitória na categoria na carreira.

Curiosamente, Kanye West também já publicou um vídeo fazendo xixi numa estatueta do Grammy, em 2020.

O Foo Fighters, que cancelou a apresentação no Grammy devido à morte recente do baterista Taylor Hawkins, também levou prêmios na pré-cerimônia. A banda ganhou em melhor performance de rock, com "Making A Fire", melhor música de rock, com "Waiting On A War", e melhor disco de rock, com "Medicine At Midnight".

Entre os indicados para a cerimônia principal, todos os olhos estão voltados para Olivia Rodrigo, de 19 anos. Além de concorrer como artista revelação, Rodrigo é a única que neste ano disputa todas as três categorias mais importantes —álbum, música e gravação do ano, frutos de "Sour", seu primeiro disco.

E ela já levou a primeira estatueta de sua carreira para casa. Rodrigo ganhou em melhor performance solo pop, batendo Billie Eilish, Justin Bieber e Ariana Grande, com o hit "Drivers License", que estourou no TikTok e a alçou à fama.

Se Rodrigo levar os principais prêmios da noite, ela pode trilhar os mesmos passos de Billie Eilish, outra revelação, que, quando tinha 18 anos, varreu a premiação no ano retrasado ao vencer as categorias principais com o álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Eilish, aliás, concorre neste ano com seu último disco, "Happier Than Ever".

Depois de ter sido adiado em alguns meses, o Grammy volta ao mundo de carne e osso com a presença do público. Veja abaixo, em tempo real, as estatuetas já entregues, os indicados às demais categorias e os artistas que já passaram pelo tapete vermelho.

Melhor álbum de música global: "Mother Nature", de Angelique Kidjo

Melhor performance solo de pop: "Drivers license", de Olivia Rodrigo

Melhor álbum vocal de pop tradicional: "Love For Sale", de Tony Bennett e Lady Gaga

Melhor música de rock: "Waiting On A War", de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett e Pat Smear, compositores do Foo Fighters

Melhor álbum de rock: "Medicine At Midnight", do Foo Fighters

Melhor performance de rock: "Making A Fire", do Foo Fighters

Melhor música de rap: "Jail", de Kanye West e Jay Z

Melhor álbum de rap: "Call Me If You Get Lost", de Tyler, the Creator

Melhor performance de rap melódico: ​"Hurricane" Kanye West, com The Weekend e Lil Baby

Melhor álbum de pop latino: "Mendó", de Alex Cuba

Melhor álbum de música urbana: "El Último Tour Del Mundo", de Bad Bunny

Melhor álbum de teatro musical: "The Unofficial Bridgerton Musical"

Melhor compilação de trilha sonora para mídia visual: "The United States Vs. Billie Holiday"

Melhor trilha sonora original: empate entre "Soul", de Jon Batiste, e "O Gâmbito da Rainha", de Carlos Rafael Rivera

Melhor canção escrita para mídia visual: "All Eyes On Me [From Inside]", de Bo Burnham

Melhor álbum de áudio imersivo: "Soundtrack of the American Soldier", de Jim R. Keene

Melhor composição instrumental: "Eberhard", de Lyle Mays

Melhor arranjo instrumental ou a capella: "Meta Knight's Revenge", do jogo "Kirby Superstar"

Melhor arranjo de instrumentos e vocais: "To The Edge Of Longing (Edit Version)", de Vince Mendonza

Melhor álbum de new age: "Divine Tides", de Stewart Copeland e Ricky Kej

Melhor solo de jazz improvisado: "Humpty Dumpty (set 2)", de Chick Corea

Melhor álbum instrumental de jazz: "Skyline", de Ron Carter e Jack DeJohnette

Melhor álbum de um grupo de jazz: "For Jimmy, Wes And Oliver", de Christian McBride Big Band

Melhor álbum vocal de jazz: "Songwrights Apothecary Lab", de Esperanza Spalding

Melhor álbum de jazz latino: "Mirror Mirror", de Eliane Elisa

Melhor performance de metal: "The Alien", do Dream Theater

Melhor performance solo de country: "You Should Probably Leave", de Chris Stapleton

Melhor performance de country em dupla ou em grupo: "Younger Me", dos irmãos Osborne

Melhor canção de country: "Cold", de Dave Cobb

Melhor performance de American roots: "Cry", de Jon Batiste

Melhor canção de American roots: "Cry", de Jon Batiste

Melhor álbum de americana: "Native Sons", da banda Los Lobos

Melhor álbum de bluegrass: "My Bluegrass Heart", de Béla Fleck

Melhor álbum de blues tradicional: "I Be Trying", de Cedric Burnside

Melhor álbum de blues contemporâneo: "662", de Christone "Kingfish" Ingram

Melhor álbum de folk: "They're Calling Me Home", de Rhiannon Giddens com Francesco Turrisi

Melhor álbum de roots music regional: "Kau Ka Pe'a", de Kalani Pe'a

Melhor álbum de reggae: "Beauty In The Silence", da banda SOJA

Melhor gravação de dance ou música eletrônica: "Alive", da banda Rüfüs Du Sol

Melhor álbum de dance ou música eletrônica: "Subconsciously", do DJ Black Coffee

Melhor álbum de música alternativa: "Daddy's Home", de St. Vincent

Melhor canção R&B: "Leave The Door Open", de Silk Sonic

Melhor álbum R&B progressivo: "Table For Two", de Lucky Daye

Melhor performance de R&B: empate de "Leave The Door Open", de Silk Sonic, e "Pick Up Your Feelings", de Jazmine Sullivan

Melhor performance de R&B tradicional: "Fight For You", da H.E.R

Melhor pacote de gravação: "Pakelang", de Li Jheng Han, Yu e Wei

Melhor box ou edição limitada especial: "All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition", de Darren Evans, Dhani Harrison e Olivia Harrison

Melhor notas de álbum: "The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966", de Ricky Riccardi

Melhor álbum histórico: "Joni Mitchell Archives, Volume 1: The Early Years", de Patrick Milligan e Joni Mitchell como produtores e Bernie Grundman como engenheiro de masterização

Melhor engenharia de som de álbum não-clássico: "Love For Sale Dae Bennett", dos engenheiros Josh Coleman e Billy Cumella e dos engenheiros de masterização Greg Calbi e Steve Fallone

Melhor gravação remixada não-clássica: "Passenger", de Mike Shinoda

Melhor álbum de áudio imersivo: "Alicia", dos engenheiros de mixagem imersiva George Massenburg e Eric Schilling, do engenheiro de masterização imersiva Michael Romanowski e da produtora de imersão Ann Mincieli

Melhor performance ou canção de gospel: "Never Lost", de CeCe Wians

Melhor performance ou canção de música cristã contemporânea: "Believe For It", de CeCe Winans

Melhor álbum de gospel: "Believe For It", de CeCe Winans

Melhor álbum de música cristã contemporânea: "Old Church Basement", de Elevation Worship e Maverick City Music

Melhor álbum de rock latino ou música alternativa: "Origen", de Juanes

Melhor álbum de música regional mexicana, incluindo Tejano: "A Mis 80's", de Vicente Fernandez

Melhor álbum instrumental contemporâneo: "Tree Falls", de Taylor Eigsti

Melhor álbum latino de música tropical: "Salswing!", de Rubén Blades e Roberto Delgado

Melhor álbum vocal, incluindo poesia, audiolivro e narração: "Carry On: Reflections For A New Generation", de John Lewis, narrado por Don Cheadle

Melhor engenharia de álbum clássico: "Chanticleer Sings Christmas", de Leslie Ann Jones e Michael Romanowski

Melhor álbum de comédia: "Sincerely Louis CK' Louis", de Louis C.K.

Melhor gravação de ópera: "Glass: Akhnaten"

Melhor produtor clássico: Judith Sherman

Melhor produtor não clássico: Jack Antonoff

Melhor álbum infantil: "A Colorful World", da Falu

Melhor performance de coro: "Mahler: Symphony No. 8", por Gustavo Dudamel"

Melhor performance de música de câmara: "Yo Yo Ma"

Melhor solo instrumental clássico: "Alone Together", de Jennifer Koh

Melhor álbum vocal solo clássico: "Mythologies", de Sangeeta Kaur e Hila Plitmann

Melhor compêndio clássico: "Woman Warriors - Voices of Change", de Amy Andersson, Amy Andersson, Mark Mattson e Lolita Ritmanis

Melhor composição clássica contemporânea: "Shaw: Narrow Sea", de Caroline Shaw

OS INDICADOS

Álbum do ano

"We Are" - Jon Batiste

"Love For Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Back Of My Mind" - H.E.R.

"Montero" - Lil Nas X

"Sour" - Olivia Rodrigo

"Evermore" - Taylor Swift

"Donda" - Kanye West

Canção do ano

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" - Alicia Keys & Brandi Carlile

"Drivers license" - Olivia Rodrigo

"Fight For You" - H.E.R.

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Kiss Me More" - Doja Cat e SZA

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Peaches" - Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

Gravação do ano

'"I Still Have Faith In You" - ABBA

"Freedom" - Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You" - Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches" - Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" - Brandi Carlile

"Kiss Me More" - Doja Cat e SZA

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Montero (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X

"Drivers license" - Olivia Rodrigo

"Leave The Door Open" - Silk Sonic

Artista revelação

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Melhor performance solo pop

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

drivers license - Olivia Rodrigo

Melhor performance em grupo ou dupla de pop

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber & benny blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Melhor álbum vocal de pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

Mehor álbum vocal tradicional de pop

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Til We Meet Again (Live) - Norah Jones

A Tori Kelly Christmas - Tori Kelly

Ledisi Sings Nina - Ledisi

That's Life - Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas - Dolly Parton

Melhor performance de rock

Shot In The Dark - AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas

Nothing Compares 2 U - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making A Fire - Foo Fighters

Melhor performance de heavy metal

Genesis - Deftones

The Alien - Dream Theater

Amazonia - Gojira

Pushing The Tides - Mastodon

The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) - Rob Zombie

Melhor música de rock

All My Favorite Songs - Weezer

The Bandit - Kings Of Leon

Distance - Mammoth WVH

Find My Way - Paul McCartney

Waiting On A War - Foo Fighters

Melhor álbum de rock

Power Up - AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A - Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

Medicine At Midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

Melhor álbum alternativo

Shore - Fleet Foxes

If I Can't Have Love, I Want Power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams - Arlo Parks

Daddy's Home - St. Vincent

Melhor performance de R&B

Lost You - Snoh Aalegra

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Damage - H.E.R.

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Melhor performance de R&B tradicional

I Need You - Jon Batiste

Bring It On Home To Me - BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal

Born Again - Leon Bridges Featuring Robert Glasper

Fight For You - H.E.R.

How Much Can A Heart Take - Lucky Daye Featuring Yebba

Melhor música de R&B

Damage - H.E.R.

Good Days - SZA

Heartbreak Anniversary - Giveon

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Melhor álbum de R&B progressivo

New Light - Eric Bellinger

Something To Say - Cory Henry

Mood Valiant - Hiatus Kaiyote

Table For Two - Lucky Daye

Dinner Party: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay - Masego

Melhor álbum de R&B

Temporary Highs In The Violet Skies - Snoh Aalegra

We Are - Jon Batiste

Gold-Diggers Sound - Leon Bridges

Back Of My Mind - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Melhor álbum de rap

"The Off-Season" - J. Cole

"King's Disease II" - Nas

"Call Me If You Get Lost" - Tyler, the Creator

"Donda" - Kanye West

Melhor música de rap

"Bath Salts" - DMX featuring JAY-Z and Nas

"Best Friend" - Saweetie featuring Doja Cat

"Family Ties" - Baby Keem featuring Kendrick Lamar

"Jail" - Kanye West featuring JAY-Z

"M Y .L I F E" - J. Cole featuring 21 Savage and Morray

Melhor performance de rap

"Family Ties" - Baby Keem featuring Kendrick Lamar

"Up" - Cardi B

"M Y .L I F E" - J. Cole featuring 21 Savage and Morray

"Thot Shit" - Megan Thee Stallion

Melhor performance de rap melódico

"P R I D E. I S. T H E. DEVIL" - J. Cole featuring Lil Baby

"Need to Know" - Doja Cat

"Industry Baby" - Lil Nas X featuring Jack Harlow

"WUSYANAM" - Tyler, the Creator featuring YoungBoy Never Broke Again and Ty Dolla $ign

"Hurricane" Kanye West featuring The Weekend and Lil Baby

Melhor gravação dance/eletrônica

"Hero" - Afrojack e David Guetta

"Loom" - Olafur Arnalds e Bonobo

"Before" - James Blake

"Heartreak" - Bonoro e Totally Extinct Dinossaurs

"You can do it" - Caribou

"Alive" - Rufus du Sol

"The Business" - Tiesto

Melhor álbum de dance/eletrônica

"Subconsciously" - Black Coffee

"Fallen Embers" - Illenium

"Music Is the Weapon (Reloaded)" - Major Lazer

"Shockwave" - Marshmello

"Free Love" - Sylvan Esso

"Judgement" - Ten City

Melhor álbum de folk

One Night Lonely (Live) - Mary Chapin Carpenter

Long Violent History - Tyler Childers

Wednesday (Extended Edition) - Madison Cunningham

They're Calling Me Home - Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi

Blue Heron Suite - Sarah Jaros

Melhor álbum de pop latino

Vértigo - Pablo Alborán

Mis Amores - Paula Arenas

Hecho A La Antigua - Ricardo Arjona

Mis Manos - Camilo

Mendó - Alex Cuba

Revelación- Selena Gomez

Melhor álbum de música urbana

Afrodisíaco - Raw Alejandro

El Último Tour Del Mundo - Bad Bunny

Jose - J Balvin

KG0516 - Karol G

Mendó - Alex Cuba

Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios) 8 - Kali Uchis

Produtor do ano, não clássico

Jack Antonoff

Hit-Boy

Ricky Reed

Mike Elizondo

Rogèt Chahayed