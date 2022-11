Bruno Krupp assume que estava a mais de 100 km/h ao atropelar rapaz no Rio

O impacto foi tão grande que a vítima teve a perna amputada. Krupp responde por homicídio simples com dolo eventual -quando se assume o risco de matar- e por dirigir veículo em via pública sem habilitação. Mariana Lima, mãe de João Gabriel, também foi ouvida. Antes da fala, Bruno deixou a sala, a pedido dela, que estava visivelmente abalada. "Eu sou culpada, eu chamei o João Gabriel para ir à praia. Esse é o meu maior arrependimento", desabafou.

Em sua primeira audiência como réu, ele afirmou que pilotava em alta velocidade porque já havia sofrido tentativas de assalto naquela região. Ele também disse que, mesmo pilotando a mais de 100 quilômetros por hora, respeitou sinais e estaria atento, mas foi surpreendido pela presença do rapaz. "Do nada, João Gabriel correu para a calçada", declarou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.