Bruno Gagliasso ironiza suposta briga entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruno Gagliasso, marido de Giovanna Ewbank, ironizou os boatos de uma suposta briga entre a mulher e a amiga Fernanda Paes Leme. Nesta semana, as duas ganharam as manchetes recentemente devido a rumores de um possível conflito durante a gravação do podcast "Quem Pode, Pod". A situação gerou especulações sobre um suposto afastamento delas.

Em uma publicação no Instagram nesta sexta-feira (29), Giovanna compartilhou uma foto ao lado de Fernanda, reforçando o laço de amizade que compartilham. "Quem pode, pod... Viajar e curtir momentos especiais com os nossos. A gente tem a gente", escreveu ela, na legenda.

Gagliasso não perdeu a piada. "Até parece.... Tava uma agarrando o cabelo da outra! Eu que tive que separar. Elas jogaram areia no olho uma da outra também", ironizou ele, em comentário na mesma publicação.

Além disso, as amigas também mostraram seu senso de humor ao postar um vídeo em que caminham juntas pela praia, com uma certa distância, debochando das notícias que sugeriam um afastamento entre elas. No vídeo, elas brincaram com a ideia de estarem "afastadas", deixando claro que a amizade continua forte.

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme são colegas e comandam o "Quem Pode, Pod", disponível nas plataformas digitais, além de dezenas de trabalhos como atrizes.