Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank exploram as Maldivas em iate de R$ 68 mi

Eles ainda exibiram nas redes um passeio a bordo do luxuoso iate Adastra, avaliado em R$ 68 milhões --e que existem apenas dois no mundo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fazerem mistério nas redes sociais, Giovanna Ewbank, 35, e Bruno Gagliasso, 39, revelaram neste sábado (4), em suas redes sociais, o destino escolhido para passarem as férias: as ilhas Maldivas.

