Bruno de Luca compartilha vídeo de ultrassom do 1º filho

Ainda não foi divulgado o sexo do bebê, nem possíveis nomes. Porém, a paternidade era um desejo antigo do apresentador do Multishow. Com Sthéfany ele está há pouco mais de dois anos. Ambos ficaram noivos em maio de 2021.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Bruno de Luca, 39, falou pela primeira vez em seu Instagram sobre a gravidez de sua noiva, Stéfhany Vidal, e compartilhou um vídeo do ultrassom do bebê na manhã desta quinta (7).

