Bruno De Luca chora após Fernanda Souza dizer que ele a 'salvou' na escola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno de Luca, 38, se emocionou com uma declaração da amiga, Fernanda Souza, 36. A atriz aproveitou que participava de uma live no Instagram do ator e apresentador nesta sexta-feira (16) para agradecer o acolhimento que recebeu quando o conheceu, em 1999.

"Cheguei no Rio e fui estudar no colégio Anglo Americano. No primeiro dia de aula, estava muito nervosa e ansiosa, tinha acabado de sair de 'Chiquititas', então, foi um furdunço no colégio porque a 'Mili' estava lá", relembrou a atriz, citando a novela que protagonizou no SBT de 1997 a 1998.

Souza contou que na hora do intervalo não conseguiu sair da sala, porque os outros alunos queriam vê-la e falar com ela. Foi Bruno, que estudava na mesma instituição de ensinou, quem a socorreu e ajudou nesta fase de adaptação.

"E, do nada, veio o Bruno De Luca, que não me conhecia, nunca tinha me visto na vida e abriu o caminho, falando: 'gente, deixa ela ter um pouco de recreio, ficar tranquila'. Ele me levou para dar uma volta e conhecer o colégio", relembrou a artista, dizendo que ficou perplexa com a atitude de Bruno.

"Fiquei tão chocada, porque ele era um cara da televisão, que eu cresci vendo e, de repente [...] ele me deu uma força no primeiro dia de aula, que, geralmente, é tão difícil, principalmente para quem está mudando de cidade, de país, e ainda vem com essa carga de ser uma personagem famosa", continuou Souza.

"Eu queria te agradecer publicamente por esse dia, porque eu te amo desde aquele dia. E isso já tem 20 anos ou mais. Te amo. Você é dos meus amigos mais querido, inteligentes e vibe boa", disse ela a Bruno, interrompendo o papo em seguida, ao perceber que o apresentador chorava. "Você está chorando?", questionou ela

"A gente fala sério o tempo todo. É tão diferente para o público ver a gente assim. Eu sempre fui muito empático. E quando eu te vi no colégio... sempre achei seu trabalho f***. Quando você chegou, eu te abracei e a gente ficou junto até hoje", concluiu o ator.