Brunna Gonçalves visita casa de vidro e dá dica do que não fazer no BBB

O segundo, mais extenso, dava uma dica do que não fazer no reality: 'Façam de tudo, menos cantar o tempo todo. É BBB, não High School Musical', dizia o cartaz. Além dessa dica, Brunna ainda disse: "Aproveitem muito! Boa sorte!".

Brunna, que mora no Rio de Janeiro, decidiu visitar o shopping onde está a casa de vidro. A influenciadora ficou pouco mais de cinco minutos perto da grade próxima à casa, mas levou dois cartazes com dicas para Manoel, Paula, Gabriel e Giovanna. O primeiro dizia: 'Não tirem meu posto de planta'.

