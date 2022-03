Brunna Gonçalves diz que superou pudor após se descobrir bissexual e afirma gostar do cheiro de Ludmilla

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bailarina e agora ex-BBB Brunna Gonçalves, 26, fez revelações picantes a respeito de sua vida sexual com a mulher, a cantora Ludmilla, 26, em episódio do programa Prazer Feminino, comandado por Marcela Mc Gowan e Karol Conká no GNT.

Segundo ela, o sexo oral é o momento de maior felicidade sexual entre ambas. "Eu tinha muita vergonha. Eu nunca me senti à vontade no sexo hétero. Depois que me descobri [ser bissexual], minha vida mudou. Eu pensei: 'como eu passei 26 anos da minha vida aceitando aquilo que eu recebia?'", começou Brunna.

Na sequência, disse que resolveu a princípio assistir filmes pornográficos para tentar aprender a fazer sexo oral em uma mulher. "Eu não sabia de nada e na minha primeira vez, eu fiquei assim: 'meu Deus, como que eu começo? Como é isso? Eu não sei", disse, antes de revelar que deu seu "jeitinho brasileiro" para mandar bem na cama.

"Eu amo o cheiro da pep*** da mozão. Quando acaba, fico assim: 'ai, que cheirinho maravilhoso, meu Deus'. Não gosto nem de lavar o rosto, gosto de ficar sentindo aquele cheiro em mim", afirmou Brunna.

Brunna e Ludmilla são casadas desde 2019. A cantora e Brunna passaram o domingo (27) de Carnaval juntinhas após a separação de um mês devido a participação da dançarina no Big Brother Brasil 22. Elas trocaram sorrisos e mostraram sintonia no palco do Carnaval na Cidade, no Jockey Clube de São Paulo, onde a cantora se apresentou.

"Com uma mulher dessas, eu vou para qualquer lugar feliz da vida", declarou a cantora, olhando para a companheira que acompanhava o show. No sábado (26), ela beijou a mulher no palco do Carnaval, no Rio, após cantar música "Maldivas", escrita em homenagem à dançarina.

No show em São Paulo, a cantora pediu para o público aproveitar a festa e cair na folia. "Não só eu, mas todos nós sentimos falta do Carnaval, de cair na folia. Solta essa energia, solta o corpo e dança, pois o amor está aqui. Vamos namorar e beijar na boca", disse a cantora, que cantou seus principais hits e de outros artistas, como Ivete Sangalo e a banda Jammil e Uma Noites.