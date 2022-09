Bruna Marquezine se diverte e fatura muito no 'Rock in Rio'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Se divertir e faturar, que mal há? Espaços de "ativação de marcas", os camarotes vip do Rock in Rio são uma boa fonte de renda extra para famosos --Bruna Marquezine que o diga.

Por uma passadinha em um dos espaços vip do festival ela embolsou cerca de R$ 500 mil. O valor, em casos assim, é calculado tendo como base a quantidade de seguidores do artista. E Bruna tem mais de 43 milhões, é uma das maiores influenciadoras do país.

Foi assim: Bruna apareceu no camarote 'vipinho' da Doritos, filmou e logo em seguida postou um vídeo nos Stories do Instagram em que apresentava o novo sabor do salgadinho e se dizia encantada com tudo ali.

"Gente, olha onde eu tô! Que delícia! Este sabor é novidade, tá? Está booomm...". Depois de posar para fotos, a atriz virou-se para o segurança e...: "Acho que deu o tempo, né?", perguntou.

Sim. Já havia se passado 15 minutos desde que ela apareceu no espaço, estava na hora de partir para outra. No caso, outro camarote, sendo escoltada por dois guarda-costas até a porta. O circuito estava apenas começando.