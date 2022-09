Bruna Marquezine está morando com Xuxa e dormindo no quarto de Sasha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 27, e Xuxa, 59, estão dividindo o mesmo teto. A apresentadora está acolhendo a atriz, que está "temporariamente sem-teto", após vender a mansão que tinha em um condomínio da Barra da Tijuca (zona oeste do Rio).

A história vai ser explicada no podcast Quem Pode Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, do qual Marquezine participará como convidada. O episódio ainda não foi ao ar, mas a informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A atriz está dormindo no quarto de Sasha Meneghel, 24, filha única de Xuxa. Vale lembrar que Sasha e Marquezine são amigas desde a infância, quando esta última já brilhava em novelas como atriz mirim.

Essa não é a primeira vez que a venda da mansão da atriz no Rio vira notícia. No começo do mês, ela ganhou diversas publicações por causa do comprador também famoso: o cantor Michel Teló, 41. Com mais de 800 metros quadrados, o imóvel havia sido avaliado em R$ 15 milhões.

No podcast, Marquezine comentará ainda sua participação no filme "Besouro Azul", da DC Comics. Ela também deve falar sobre relacionamentos, família e saúde, entre outros temas.